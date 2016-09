Pide diputada a gobernador no adelantarse para designar a titular del IHM

La diputada local Gloria Romero pidió al gobernador Omar Fayad no adelantarse a los tiempos para designar a la próxima titular del Instituto Hidalguense de las Mujeres (IHM).

Indicó que el Ejecutivo recibió dos ternas de grupos diferentes sin que hayan instalado la junta de gobierno del instituto.

Antes de iniciar el proceso de la designación, explicó que el Legislativo debe elaborar las disposiciones reglamentarias y normativas para integrar el consejo consultivo del IHM, debido a que dos de sus integrantes forman parte de la junta de gobierno.

Sin embargo, la Cámara de Diputados aún no ha establecido la comisión de equidad y, por lo tanto, no ha iniciado con la revisión de la reglamentación.

“No queremos que de ninguna manera no sea un nombramiento o una designación del gobernador; sí queremos que sea producto de la terna, que inclusive en la Ley del Instituto Hidalguense de las Mujeres está previsto, pero para eso necesitamos que se pueda dar porque no se ha propuesto el procedimiento para el consejo consultivo y el órgano estatutario, a nosotros eso nos tocaría meterle la mano.”

Su interés, mencionó, es que la designación se dé conforme a los lineamientos y no “por dedazo”.

Una de las ternas entregadas por organizaciones feministas apuntala a Concepción Hernández Aragón, actual directora del IHM; a la docente e investigadora de la UAEH Josefina Hernández Téllez y Laura Ramírez Jiménez, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en la administración de Francisco Olvera.

