Pide diputado más previsiones y menos revisiones para pueblos indígenas

Cerrar una carretera para reclamar una injusticia no es un uso indígena; es una contradicción, mencionó el legislador Luis Vega en su intervención en tribuna en el Congreso estatal.

En un comunicado fue informado que durante la cuarta sesión legislativa en el Congreso de Hidalgo, el diputado local y presidente del Consejo Supremo Hñahñu (CSH) Luis Vega Cardón ascendió a la máxima tribuna para señalar que “para los pueblos indígenas más previsiones y menos revisiones”, esto como una reflexión de la desigualdad social que existe en los ámbitos: social, educativo y económico.

“Para nadie es un secreto que los indígenas sufrimos infinidad de carencias y limitaciones materiales, que somos, sin duda, el sector de la sociedad mexicana más rezagada”, expresó.

Llamó a dejar de lado los discursos demagógicos, por lo que aseguró: “Yo quisiera que esto no fuera cierto, pero la realidad nos muestra que en nuestra nación existen injusticia y los indígenas son uno de los eslabones más débiles”.

Vega Cardón extendió su mano franca a todos sus iguales y los llamó a unirse en un frente común. “Los indígenas de Hidalgo existen y uno de ellos está aquí, en la tribuna del Congreso del estado para hacer oír su voz.” Además, aseguró que “no nos sentimos acreedores de la deuda de la historia. Más bien, nos sentimos obligados a desmentirlo. Obligados a cambiar esa realidad”.

Asimismo, resaltó la participación de los nativos mexicanos en los movimientos armados de la Revolución, Independencia y de la Reforma que cobijó los ideales del indígena zapoteco Benito Juárez, que dieron libertad e igualdad a la sociedad y que hoy están consagrados en el artículo segundo constitucional, que describe a México como una nación pluricultural y pluriétnica.

Preocupado por el contexto social, Luis Vega expuso que “a nadie le conviene, ni aún a las grandes empresas, que esa desigualdad se acentúe a riesgo de romper la armonía, “preciamos nuestro idioma, uno de los símbolos más evidentes de nuestra cultura, queremos mantener nuestras tradiciones, no por ortodoxia, sino por principio. Deseamos mantener nuestros sistemas de usos y costumbres y queremos que se comprendan en su dimensión original.

