Pide Fayad a municipios estrujar arcas para solventar aguinaldos

Pachuca

Los municipios deben hacer un esfuerzo respecto al pago de aguinaldo para garantizar los recursos del personal, por lo que el gobernador invitó a las y los alcaldes a utilizar las tres R: renegociar, reestructurar, y si no pudieron, refinanciar.

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses recordó que previamente hubo un esfuerzo conjunto del gobierno del estado con los municipios para que tuvieran los recursos para tener fluidez y liquidez en su cierre de año.

Indicó que los municipios que hicieron ese esfuerzo con la actual y la anterior administración, actualmente no tienen problemas y cuentan gran fluidez.

“A los que no (lo hicieron), ya les dije que la forma en que los puedo ayudar es que ya veremos en el momento preciso de las circunstancias, si no nos alcanza para pagarlo la gente no se va a quedar sin aguinaldo, estaríamos obligados a obtener rápidamente un corto plazo para que puedan sumarse los municipios que lo quieran. Tienen que hacer su esfuerzo”, precisó.

Explicó que verá cómo ayuda a los ayuntamientos para tener recursos y que su personal no se quede sin que le paguen, “pero tienen que hacer su esfuerzo de austeridad, de simplificación de sus administraciones, como lo estoy haciendo”.

Detalló que para lograr cubrir los adeudos correspondientes al gobierno estatal, “estoy haciendo un esfuerzo de austeridad en muchas cosas, de simplificación en otras, de recorte en otras. En lo que respecta a sus adeudos les he dado el mismo consejo que les doy a mis colaboradores, que usen las tres R: renegociar, reestructurar, si no lo hacen, hay que refinanciar”.