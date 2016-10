Pide Tellería respetar autonomía en cobro de licencias

Pachuca

En la controversia entre la alcaldía de Pachuca y la Canaco, y la posible intervención del gobernador Omar Fayad, por el cobro de placas de funcionamiento a comercios de la capital, debe respetarse la autonomía municipal para seguir con la aplicación de ese impuesto, indicó la alcaldesa Yolanda Tellería.

El cobro de licencias de funcionamiento “es una facultad que tenemos como municipio, no contravenimos ninguna ley, es la ley de ingresos que existe y la que vamos aprobar la semana que entra en el ayuntamiento y en base a ello se harán los cobros”.

Al abanderar el inicio de drenaje sanitario, guarniciones, banquetas y red de agua potable en La Loma, recalcó: “Tenemos la autonomía municipal en donde nosotros tomaremos las decisiones de acuerdo a las necesidades de los pachuqueños”.

Cabe recordar que el jueves, el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) se involucró en la controversia entre la Canaco y la alcaldía de Pachuca, durante reunión a la que asistió Omar Fayad.

Comerciantes ya no se

afilian a las cámaras

Muchos comerciantes de la capital ya no se afilian a las cámaras porque no reciben el servicio que esperan, por lo que acuden independientemente a la presidencia municipal de Pachuca, apuntó Tellería.

La Canaco ha tenido las puertas abiertas para dialogar con la alcaldesa en los Miércoles ciudadanos, pero “el señor (Juan Bravo Aguilera), no se ha acercado oficialmente a pedir la reunión.

“No estoy cerrada a platicar con él y todos, con la mayor cordialidad, porque tenemos un fin: el poder mejorar Pachuca”.

Ante la controversia, la alcaldesa puntualizó: “Necesitamos tener el apoyo de los comerciantes en el pago de las placas de funcionamiento para darles como municipio los servicios que nos solicitan.

“Estamos platicando con los comerciantes y están en la mayor disponibilidad de hacer un trabajo conjunto.”

