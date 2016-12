Pachuca.- El pleno del Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) dio vista a la Subprocuraduría de Asuntos Electoral, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Hidalguense de las Mujeres a investigar la violencia política en contra de la ex candidata del PRD a la alcaldía de Omitlán Estela Ríos.

En sesión pública los magistrados resolvieron el procedimiento especial sancionador electoral bajo expediente TEEH-PES-EXT-001-2016 presentado por Octavio Castañeda Arteaga representante del PRD ante el consejo municipal de Omitlán.

Al respecto, el presidente magistrado del TEH, Manuel Cruz Martínez, quien expuso la resolución, explicó que tras la aparición de panfletos y bardas pintadas con mensajes en contra de la ex candidata perredista el demandante no pudo acreditar las acusaciones en contra de los demás ex aspirantes como presuntos responsables de los hechos.

Sin embargo, solo fue comprobado el panfleto y bardas con mensajes, por lo tanto, el pleno dio vista a la Subprocuraduría de Asuntos Electorales, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Instituto Hidalguense de la Mujer para que en sus facultades se avoquen a la investigación de los actos cometidos en agravio de la ex candidata del PRD Estela Ríos.

“Por lo cual requerimos a las mencionadas autoridades administrativas a este órgano colegiado los resultados de las investigaciones efectuadas”, señaló el magistrado.

Comentarios