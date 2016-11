Piden bajar spot de radio de Nueva Alianza

Pachuca.- El representante del PRD ante el IEE, Octavio Castañeda Arteaga, dio a conocer la existencia de un spot de radio de Nueva Alianza que llama a la ciudadanía de Omitlán a votar el próximo 4 de diciembre.

Dicha situación es controversial ya que dicho instituto político no cuenta con candidato en el proceso electoral extraordinario por lo tanto Castañeda Arteaga solicito al IEE informe sobre dicha situación.

En sesión ordinaria del consejo general del IEE, el consejero electoral Salvador Franco Assad aclaró que el tema de spots es manejado por los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral para determinar qué contenido será distribuido.

También dio a conocer el representante de Nueva Alianza, Sergio Hernández, se acercó al organismo electoral para solicitar orientación para atender el asunto.

“Se envió oficio para bajar el spot respectivo y no debe ser porque Nueva Alianza no tiene candidato, en términos generales no habla de un candidato en especial pero se tomaron medidas inmediatas ante el INE”, explicó Franco Assad.

Al respecto, Sergio Hernández de Nueva Alianza afirmó: “no queremos afectar el proceso electoral, no hay mala fe y solo fue un mal procedimiento”.

Comentarios