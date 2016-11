Piden comerciantes alineación pareja en central de abastos

Tulancingo

Al realizarse un nuevo ordenamiento de la central de abastos de Tulancingo, comerciantes de dicho espacio solicitaron a las autoridades municipales homologar los protocolos respectivos.

Lo anterior debido a que los inspectores del área de mercados y centros de abasto municipal no están usando las mismas medidas para desalojar los espacios comunes y banquetas.

Personas que pidieron mantener su identidad anónima consideran que no existe un criterio homologado, pues en el perímetro del mismo pasillo a algunos se les pide retirar su mercancía totalmente de áreas comunes y banquetas, mientras que a otros se les solicita que las retiren algunos centímetros hacia adentro del local, e incluso para algunos no hay retiro de las mercancías.

Dijeron que no existe algún tipo de preferencia, pero consideraron que los inspectores pueden estar amedrentados o simplemente son ignorados por algunos comerciantes.

“Pero creemos que lo más adecuado es que si nos están pidiendo un ordenamiento todos nos acatemos a él, además de que lo consideramos necesario tanto por movilidad como por situaciones de seguridad.”

Desde hace cuatro administraciones se ha intentado alineamiento definitivo e integral del comercio en la central de abastos.

Sin embargo, después de unos días de la realización de acciones para el ordenamiento, incluso con el apoyo de otras dependencias como Tránsito y Vialidad o Seguridad Pública, nuevamente se vuelven a situaciones de comercio sin ordenamiento.

Al respecto, en momentos anteriores las autoridades municipales expusieron que solo con el acatamiento y colaboración de las medidas de ordenamiento se podrán tener actividades comerciales en orden total.

