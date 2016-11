Plantean paquete hacendario de 2017

Con la finalidad de continuar los trabajos para la integración del paquete hacendario 2017, la Secretaría de Finanzas y Administración (Sfya) de Hidalgo y el diputado presidente de la comisión de hacienda del Congreso estatal sostuvieron una reunión para definir criterios en la materia.

Previo a la entrega de ese documento a integrantes de la 63 Legislatura, dicha reunión servirá para definir las metodologías y formatos para la estructuración de la información que las dependencias presentarán en los próximos días.

Además servirán para la conformación de la miscelánea fiscal que el Ejecutivo presentará al Congreso del estado para su aprobación.

En declaraciones recientes, el gobernador Omar Fayad dio a conocer que tanto en participaciones como en aportaciones no habrá disminución de los recursos para la entidad en 2017.

Asimismo, los 84 municipios de la entidad no tendrán ninguna reducción presupuestal para el ejercicio fiscal del año entrante.

Por ello, el gobernador reconoció el trabajo de diputados federales, no solo en la gestión del presupuesto 2017, sino que cada uno ha gestionado desde sus comisiones, lo que hace posible la conjunción de recursos para más obras o apoyo al gobierno estatal en los programas.

