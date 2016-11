En pleno Xantolo, antorchistas van contra alcalde de Huejutla

Solicitan atención a necesidades de las comunidades y la elaboración de proyectos de obras

Huejutla

Antorcha Campesina confirmó que la siguiente semana acudirá una comisión a la presidencia municipal de Huejutla a efecto de pedir a las autoridades que atiendan las necesidades que padecen las y los vecinos de las comunidades.

“Si el presidente municipal no nos quiere atender personalmente no le vemos ningún problema, pero sí esperamos que quien nos atienda sea una persona con capacidad de solución”, destacó la dirigente regional Evelia Bautista.

Antorcha Campesina solicitó que el ayuntamiento apoye con la elaboración de proyectos de obra para que se gestione su ejecución ante la Secretaría de Hacienda y ante la Cámara de Diputados, como pavimentación de caminos, sistemas de agua potable y drenaje, entre otros.

“Si el ayuntamiento no tiene recursos y Antorcha les ofrece la posibilidad de gestionar ante la federación, entonces no estamos mal, deben de ayudarnos en hacer los proyectos y nosotros llevamos la petición; mediante la intervención de los diputados antorchistas hemos logrado la ejecución de importantes obras en el estado”, destacó.

Expuso que si el alcalde no quiere dar los proyectos “que no lo haga, pero que si mañana no hace la obra, entonces Antorcha Campesina se lo habrá de exigir, pues al momento se pone sobre la mesa una propuesta de solución y ellos no lo entienden”, concluyó.

Comentarios