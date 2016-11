Podrán partidos argumentar tardanza en entrega de recursos

Pachuca

Los partidos políticos podrían argumentar tardanza en la entrega de recursos para campaña durante el proceso electoral extraordinario ante el área de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE).

Lo anterior fue mencionado por el vocal ejecutivo de la junta local Luis Ashane Bulos luego que el viernes el Instituto Estatal Electoral (IEE) informó del depósito a seis partidos políticos que participarán en la contienda del próximo domingo.

“Veremos de las observaciones que haga el área de fiscalización del INE y si hay sanción a ver si se defiende con eso; no doy ideas, simplemente esperemos, no tiene ningún problema, es un retraso mínimo, no defiendo a nadie”, dijo en entrevista.