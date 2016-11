Podrían concesionar rastro TIF

Pachuca

La presidencia municipal de Pachuca analiza concesionar el rastro tipo de inspección federal (TIF), cuyo costo es de 49 millones de pesos.

Nadia Flores Meléndez, secretaria de Planeación y Evaluación, indicó que la decisión de entregarlo a la iniciativa privada o que la alcaldía lo administre dependerá del cabildo y del análisis del Presupuesto de Egresos 2017.

Durante entrevista, dijo que la alcaldía solicitó el lunes una prórroga de 90 días al Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) para llevar a cabo pruebas y después operar el rastro, periodo que vence el 9 de marzo.

Yolanda Tellería, presidenta municipal, dialoga con tablajeros para establecer el panorama sobre la oferta y la demanda del mercado y conforme a ello generar una propuesta integral.

“Es factible en los dos sentidos, lo más importante, a parte de la operatividad, es generar la certificación del rastro TIF”, manifestó la secretaria Nadia Flores.

Agregó que la alcaldía iniciaría pláticas con los tablajeros en diciembre y enero, cuando la presidencia municipal decida si se concesiona o lo opera el municipio.

Cuestionada si no será contraproducente para la alcaldía dar a la iniciativa privada el rastro, se pronunció por que el patrimonio que representa no sea mal manejado, y en cambio garantice el cuidado del medio ambiente y las normas sanitarias.

Una vez que entre en operación el rastro, el proceso de certificación tardará de ocho meses a un año, ya que es necesario elaborar manuales de organización y procedimientos de saneamientos.

La presidencia municipal de Pachuca no tiene dinero para echar andar el rastro TIF cuyas instalaciones ya están concluidas, sin embargo carecen de energía eléctrica.

