El tema ha levantado opiniones encontradas en todo el país. Al respecto la coordinadora de México Igualitario en la entidad Yolanda Molina indicó que más allá del costo político que pueda tener la iniciativa presidencial, es importante observar el resultado que generarán las marchas del Frente Nacional por la Familia, ya que la postura de intolerancia podría incrementar las agresiones y el odio hacia la comunidad LGBT.

En Hidalgo, el primer enlace entre personas del mismo sexo fue aprobado y será realizado este mes; además la SCJN puntualizó que en la entidad los artículos que limitaban el matrimonio y concubinato a la unión entre un hombre y una mujer son discriminatorios.

Opiniones se convierten en ofensas

Este año, la presidencia de la República anunció cuatro iniciativas para reducir la discriminación a personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBT), de inmediato grupos conservadores mostraron su postura de rechazo al tema, el argumento principal es que viola los estatutos de la familia natural compuesta por madre, padre e hijos.

La comisión permanente del Congreso de la Unión recibió una iniciativa de decreto por la que podría reformarse el primer párrafo del artículo cuarto de la Constitución para que toda persona mayor de 18 años tenga derecho a contraer matrimonio y no sea discriminada por origen étnico o nacional, género, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra razón que atente contra la dignidad humana.

Actualmente los códigos familiares únicamente permiten el matrimonio entre un solo hombre con una sola mujer para fines de procreación. La iniciativa propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto fue criticada por el clero, ya que desacreditó que eso fuera permitido por la ley de Dios.

En entrevista Yolanda Molina, coordinadora de México Igualitario en la entidad, acotó que a esa iniciativa aún le faltan pasos a seguir dentro de la aprobación legislativa para convertirse en una reforma en las entidades, ya que ésta únicamente modifica estatutos federales; posteriormente cada estado tendría que aterrizarlos a sus respectivos códigos familiares.

Las reacciones a la propuesta del Ejecutivo federal no se hicieron esperar; apenas unas semanas después de que se publicara aparecieron grupos que defendieron el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer, el más representativo es el Frente Nacional por la Familia (FNF).

Ese movimiento está conformado por más de mil organizaciones que realizaron diversos pronunciamientos, uno de ellos cita:

Estar a favor del matrimonio natural NO es sinónimo de discriminación. Se puede respetar a una persona aunque no se comparta su forma de vida. De hecho hay múltiples casos de personas que se declaran abiertamente homosexuales y al mismo tiempo reconocen el grave error de cambiar la naturaleza y definición del matrimonio (sic)

, puntualizó Red Familia en un comunicado emitido el 28 de mayo.

En medios de comunicación y redes sociales las opiniones se convirtieron en ofensas, lo que generó tensión entre grupos de

la comunidad LGBT y miembros del FNF.

Ninguna de las dos partes debe caer en extremos, lo que tenemos que revisar es el impacto cultural o social que significan estas manifestaciones

, declaró la entrevistada.

Descartó que éste sea un movimiento puramente político, y dijo que tiene que ver con la cultura y la intolerancia que existe de parte de la población hacia las personas con diversidad sexual.

Es una campaña muy organizada, diferente a las marchas que organiza la comunidad LGBT, en esas no hay presupuesto

, recalcó sobre las características del grupo.

Para la organización que representa Yolanda Molina, las manifestaciones del FNF son intolerantes y discriminatorias, además de que son realizadas en nombre de la libertad de expresión,

tiene que ver con el ámbito cultural emanado de los líderes religiosos y arquidiócesis, que han encontrado cierta aceptación entre la población

Por ese motivo, México Igualitario presentó quejas ante la Secretaría de Gobernación (Segob) para frenar comentarios discriminatorios efectuados por las arquidiócesis en todo el país. La de Tulancingo se mostró en favor de las movilizaciones por la familia natural, sin embargo negó el llamado para que la población marchara.

El área de asuntos religiosos de la Segob deberá dictaminar si los comentarios emitidos por la Iglesia y el FNF son ofensivos; mientras la discusión continúa y las ofensas incrementan.

Los crímenes de odio van a continuar, se pueden fortalecer, culturalmente podría generar un impacto que no podremos reparar

; Molina explicó que bajo la bandera del frente existen personas que muestran su odio contra la comunidad LGBT, por lo que llamó a estar atentos en ese sentido. Agregó:

Si antes los niños no lo pensaban, ahora sí, al ser los mismos padres quienes hablen de ello

.

El Frente Nacional por la Familia también envió una iniciativa ciudadana que fue votada por varios miembros del grupo en la Cámara legislativa; uno de los propósitos que busca es lograr la reforma del artículo cuarto de la Constitución Mexicana para exigir el respeto por el matrimonio entre un hombre y una mujer, el respeto de la familia y que se garantice el derecho de las madres y padres a educar a sus hijos e hijas. Libre por convicción Independiente de Hidalgo contactó a miembros del FNF en la entidad, sin embargo no obtuvo respuesta por ningún medio.

Esta iniciativa (del FNF) es preocupante que avance, sería respaldar la intolerancia, el costo político podría ser que la iniciativa del matrimonio igualitario se quede en pausa, lo que hay que tener en cuenta es el ámbito social

, finalizó la entrevistada.

Siete de cada 10

está en desacuerdo

con la adopción

de niños o niñas

por parejas de

personas con

diversidad sexual

Respeto a un estado laico

71.9%

de las y los cuestionados consideró que las religiones no deben

intervenir en el enlace entre personas del mismo sexo

42.5%

califica la propuesta legislativa sobre matrimonios igualitarios como

“muy mala”, mientras que 40.4 por ciento la considera “muy buena”

61%

de jóvenes apoya el Matrimonio igualitario

80%

de adultos lo rechaza

49%

de personas con estudios universitarios acepta la iniciativa

41%

de las y los entrevistados está de acuerdo con la unión

46%

está en desacuerdo

61%

considera apropiado el término “unión civil”

El primer matrimonio igualitario en Hidalgo

Este mes se ejecutará la primera unión hidalguense entre personas del mismo sexo,

ni la fecha ni el lugar han sido revelados por seguridad de las personas contrayentes, ésta es el resultado de las acciones de México Igualitario y la revisión y resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La semana pasada la primera sala de la SCJN declaró inconstitucionales diversos artículos de las legislaciones de Nuevo León, Hidalgo y Chiapas, que limitaban el matrimonio y concubinato a la unión entre un hombre y una mujer.

A propuesta del ministro José Ramón Cossío, miembros de la sala advirtieron que no existe razón de índole constitucional para desconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Mencionaron que cualquier ley en el país que limite la unión entre parejas del mismo sexo o considere que la finalidad de la institución del matrimonio es la procreación, viola el derecho a la igualdad y a la no discriminación, además es contraria al mandato constitucional de protección a todo tipo de familias.

En Hidalgo, el Congreso local y el gobierno estatal se pronunciaron por el respeto a la comunidad, sin embargo aún no tienen el tema en sus agendas.

Ciudad de México, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Jalisco, Campeche, Michoacán, Morelos y Colima permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo

Otras entidades en las que han promovido amparos para casar a parejas homosexuales son: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Morelos, Michoacán, Querétaro, Jalisco, Colima, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Chihuahua, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, Guerrero e Hidalgo

El 12 de junio de 2015, la SCJN declaró en la jurisprudencia 43/2015 que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales; Esa tesis indica que es incorrecto decir que el matrimonio tiene como finalidad la procreación, pues en realidad cumple otras funciones sociales

El 17 de mayo de 2016, el presidente de México Enrique Peña Nieto propuso una iniciativa a nivel nacional de “matrimonio sin discriminación” con lo cual la unión entre personas del mismo sexo en México podría realizarse en todos los estados de la República

Las uniones les permitirían seguridad social por parte del IMSS e ISSSTE y las instituciones sociales de vivienda como el Infonavit y Fovissste, así como la adopción de menores

