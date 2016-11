PRD y PVEM sin dinero para proceso electoral extraordinario

Pachuca

Tanto el Partido de la Revolución Democrática (PRD) como el Verde Ecologista de México (PVEM) dieron a conocer que no han sido depositados los recursos correspondientes para el proceso electoral extraordinario de Omitlán.

“Estamos a poco más de 10 días que inició el proceso electoral extraordinario y en el caso del PRD no ha sido depositado recurso para esta elección, sabemos que no es mucho pues es un municipio pequeño, pero no queremos que pase más tiempo sin tener ese recurso y no podamos aplicarlo”, refirió el representante del PRD ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) Octavio Castañeda Arteaga.

Por su parte, Ángel Estrada Sánchez, representante del PVEM, dio a conocer que tampoco han podido recibir los recursos públicos debido a la negativa de instituciones bancarias para abrir una cuenta, además de la negativa del IEE para hacer el depósito en la cuenta ordinaria.

A nosotros no nos ha permitido ninguna institución bancaria abrir la cuenta para depositar recursos del proceso extraordinario, desconocemos el motivo, pues el área de finanzas del partido ha estado en contacto con el IEE para saber si se puede depositar en la cuenta ordinaria, pero se nos han negado, en cambio a otros partidos sí les han autorizado

, declaró.

De acuerdo con información del IEE, al PRD le corresponden 49 mil 815 pesos del financiamiento público para gastos de campaña en el proceso electoral extraordinario, mientras para el PVEM son 29 mil 886 pesos.

Al respecto, el consejero electoral Salvador Franco Assad mencionó que la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal es la responsable de entregar dichos recursos, aunque desconoció el motivo de la tardanza.

Nosotros hacemos el trámite correspondiente, pero muchas veces tienen que ver en relación a que cada partido político debe venir cada mes con su oficio y recibo para después hacer la gestión ante la Secretaría de Finanzas

detalló.

