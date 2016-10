PRD votaría contra paquete económico 2017: Ramón Flores

Pachuca

En respuesta a la propuesta del paquete económico que presentó el Poder Ejecutivo federal para 2017, las fracciones del PRD votarán en contra de esa medida al tiempo que presentarán una alternativa de paquete, anunció el líder del sol azteca en Hidalgo, Ramón Flores Reyes.

En conferencia de prensa para emitir el posicionamiento del grupo político referente al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, el dirigente estatal manifestó que ese paquete no responde a las necesidades de la población ni posibilita resolver los rezagos, marginación y pobreza que existen en gran parte de las regiones del país.

Por tal motivo, expuso tras la reunión del consejo nacional del PRD, integrantes acordaron respaldar a las fracciones parlamentarias de sol azteca en el Congreso de la Unión para que se vote en contra si se persiste en mantener esa propuesta presupuestaria tal y como se encuentra actualmente.

Abundó que también se integró una comisión de seguimiento y análisis a ese paquete, no solo para plantear oposición o criticarlo, sino para presentar una alternativa que ante el punto de vista del PRD responda a los intereses de la ciudadanía, misma que se presentará a su tiempo, comentó Flores Reyes.

En la conferencia reprobó que existan recortes por 239 mil 700 millones de pesos, que afectarán a los programas de salud, educación, para el campo, de prevención de violencia contra las mujeres, de desarrollo social, entre otros.

En el caso de la educación indicó que se plantea la disminución de 15.1 por ciento del presupuesto asignado a 2016, es decir, 49 mil 626.6 millones de pesos.

Esa intensión la calificó como doble discurso y moral, ya que se fomentó la reforma educativa para priorizar la calidad de la educación, sin embargo en la proyección económica para 2017 existen recortes en el rubro.

Para el campo, abundó, se reducen 26 mil 720.4 millones de pesos, lo cual, dijo, atenta contra programas fundamentales de desarrollo, con que serán afectadas regiones de Hidalgo.

Para el sector salud, se derogarán 15 mil 500.5 millones de pesos que representa 10.8 por ciento de recorte al presupuesto que se tenía en 2016, a pesar de que se encuentran graves problemas de salud y deficiencias en programas de prevención, manifestó.

En el caso de los estados mencionó que también existirán recortes. “Sí hay y debe haber una preocupación muy seria por todos, porque este presupuesto sí va a atentar contra los recursos que se le pueden destinar a los estados”.

Destacó que lo paradójico es que en gastos para viáticos, de celulares, uniformes, diferentes situaciones que se dan en la alta burocracia, no se han tocado los presupuestos y pretende sacrificarse el presupuesto de sectores fundamentales para las y los habitantes.

