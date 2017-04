El gobernador reiteró el llamado a autoridades de no dejar en libertad a criminales

El gobierno del estado prepara un documento que contempla propuestas para que a nivel federal hagan un movimiento para las modificaciones necesarias al Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSJPA).

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses recordó el llamado que hizo recientemente al Poder Judicial sobre la revisión del nuevo sistema, al expresar que las personas están desesperadas porque “no es posible que detuvieron a alguien que se robó algo, y que un juez o el Ministerio Público lo pusieron en libertad”.

Indicó que insistirá con el Poder Judicial, “para que no nos hagan eso, a veces a Seguridad Pública, Policía ministerial, investigadora, preventiva o municipales, les cuesta mucho trabajo lograr las aprehensiones para que con el pretexto de no saturar las cárceles, lleven el proceso en libertad”.

Fayad Meneses anunció que preparan un documento de propuestas para modificar el nuevo sistema, “como toda medida, no es para siempre, si tiene errores hay que corregirlos, si tiene defectos hay que corregirlos y habré de hacerles ese planteamiento”.

Comentó que existen casos de detenciones a personas con armas de uso exclusivo del Ejército, a quienes dejan en libertad sin investigar a la persona o para qué fin quería esa arma. “Mejor pensemos cómo vamos a resolver el problema de hacinamiento de las cárceles”.

Dio a conocer que posteriormente planteará ante el Congreso cómo resolver el problema de las cárceles “pero no permitir que porque las cárceles están en hacinamiento y pobrecitos unos encima de otros, los pongan en libertad, entonces no estoy de acuerdo.

“Habré de ser respetuoso de la ley y del derecho, pero como gobernador tengo derecho a manifestar que estoy en desacuerdo total y que generaré una dinámica coordinada con la procuraduría, con el Poder Judicial de Hidalgo y el federal con lo que respecta a Hidalgo y las autoridades federales para que no nos ocurran ese tipo de cosas.”

