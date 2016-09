Preparan propuesta de ampliación de presupuesto al gobierno estatal

Pachuca

El Instituto Estatal Electoral (IEE) prepara la propuesta de ampliación de presupuesto 2016 al gobierno de Hidalgo derivado de la elección extraordinaria en Omitlán.

No quisiera dar una cifra exacta, de hecho tuvimos hoy (ayer) una reunión con la comisión y la dirección de administración para revisar estas cifras, pero no se las podemos dar hasta no tener una precisión con el tema de capacitación, manuales y el PREP (Programa de resultados electorales preliminares)