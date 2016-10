Presenta ICBI Con un Toque Rosa

En el marco del mes de la prevención del cáncer de mama, el Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías (ICBI) presentó Con un Toque Rosa, evento dirigido a la comunidad universitaria, especialmente para las alumnas de dicha institución.

Con un Toque Rosa surgió del equipo de Idea GBTI, que al mirar un video de mujeres que realizaron importantes aportaciones en el ámbito del desarrollo del software y motivado por las ideas de sus colaboradoras decidió organizar el evento, ya que en las ingenierías existen pocas mujeres que necesitan ser alentadas por ese tipo de proyectos.

En una de las conferencias participó Brenda Ortega, cofundadora de FixTer, quien habló acerca de programación y el déficit de mujeres en la industria del software, ya que en grandes empresas como Facebook, Google y Segundamano no cuentan con suficientes desarrolladoras.

Actualmente, la industria de desarrollo de software está ocupada por mujeres en 20 por ciento.

Asimismo, comentó que las aplicaciones no solo sirven para obtener dinero, sino para mejorar la sociedad, la comunidad y el mundo.

Leticia Hernández, creadora de Crónicas del aire, una idea completamente hidalguense, relató todo el proceso que tuvo que pasar para que su comic llegara a ser tan exitoso como lo es actualmente.

“Cuando quieres emprender algo, lo que se necesita es tener credibilidad para tu proyecto, no importa cuánto te cueste, vas a tener que hacerlo”, indicó Hernández.

En ese evento también participaron Ana Guijarro, Dulce Chávez y María Antelis, integrantes de Epic Queen, comunidad de emprendedoras que tiene el objetivo de impulsar a las mujeres para que encuentren un lugar en el mundo de la tecnología, ciencia y emprendimiento.

