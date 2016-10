Presentará OSUAEH segunda entrega de “Los grandes conciertos”

Mineral de la Reforma

Con la presencia del oboísta Carlos Rosas, la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) llevará a cabo la segunda parte del ciclo “Los grandes conciertos”.

Hoy en el aula magna Alfonso Cravioto Mejorada se escucharán las piezas Dos melodías elegíacas de Edvard Grieg, el Concierto para oboe de Richard Strauss y las Danzas sinfónicas de Seguéi Rachmaninov.

En entrevista con Libre por convicción Independiente de Hidalgo, el músico platicó sobre lo que presentará hoy en el noveno concierto de la temporada.

Hace algunos meses el maestro Gaétan me contactó, trabajamos antes juntos y me propuso venir a hacer un programa con la orquesta. Tengo dos años en México y apenas estoy conociendo todo, no me había tocado escuchar la orquesta de aquí.