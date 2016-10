Pretende diputada reformar Ley del Trabajo con perspectiva de género

Pachuca

Con el fin de integrar un enfoque con perspectiva de género en la política laboral del país, la diputada por Hidalgo Erika Rodríguez Hernández emitió una propuesta para reformar y adicionar artículos de la Ley Federal del Trabajo.

La iniciativa turnada a la comisión de trabajo y prevención social busca reconocer y visibilizar la trascendencia del uso del tiempo así como del trabajo no remunerado de las mujeres, lo cual es indispensable para identificar su situación y condición de vida.

“La falta de valor y reconocimiento al trabajo doméstico y al uso del tiempo que le dedican las mujeres aún no se ve reflejada en las cuentas nacionales. No obstante, las mujeres que se insertan al mercado laboral ‘formal’ no significa que dejen el trabajo doméstico, de ahí que se hable de dobles y triples jornadas de trabajo”, destacó.

En la exposición de motivos refleja que de los trabajos de cuidados se encargan 7.8 millones de personas, de las cuales 63.7 por ciento son mujeres.

Otro punto destacable es que existe una discriminación salarial por ocupación y sector de actividad, es decir, las mujeres ganan 30.5 por ciento menos que los hombres en ocupaciones industriales, 16.7 por ciento menos como comerciantes y 15.3 por ciento menos como profesionales.

También hizo extensiva la propuesta a que en el sector masculino se promuevan estancias de cuidados y licencias de paternidad. “Se trata de garantizar el derecho de las mujeres y los hombres a un trabajo remunerado sin tener que renunciar por ello a una vida familiar”, expuso.

En la propuesta de reforma se menciona que las condiciones laborales ligadas en igualdad sustantiva deben impulsar acciones para construir una cultura laboral con enfoque de género y no discriminación.

De igual forma se aboga por incorporar la perspectiva de género en las convocatorias y procesos de selección de personal donde se pueda garantizar el acceso de las mujeres a puestos con mayores ingresos.

Y que las mismas convocatorias ofrezcan una equidad entre el número de hombres y mujeres en los puestos de jefatura de departamento, coordinación y direcciones.

También propone la implementación de medidas de igualdad de oportunidades dirigidas a las mujeres para lograr su nivelación salarial.

En otro artículo se exige a los patrones garantizar procesos de formación, capacitación y adiestramiento con igualdad de oportunidades bajo el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como generar la sensibilización en igualdad laboral y promover y hacer uso del código de ética con un lenguaje incluyente y no sexista.

Además de implementar la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI.2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación, promover medidas de corresponsabilidad social con licencias de paternidad y/o parentalidad dirigidas a los hombres.

Así como licencias temporales en el periodo de la jornada laboral dirigidas a jefas de familia y mujeres víctimas de violencia que requieran realizar trámites y gestiones vinculadas a los cuidados domésticos de las hijas e hijos.

Ampliación de licencias de maternidad a jefas de familia y garantía de la integridad del salario durante la vigencia de la licencia, entre otros puntos.

