Pretenden supuestos gestores defraudar a alcaldía de Tulantepec

Santiago Tulantepec

Presuntos gestores de recursos públicos para obras y acciones acudieron a la alcaldesa de Santiago Tulantepec Paola Domínguez Olmedo, incluso semanas antes de tomar posesión oficial del cargo, para ofrecerle sus servicios.

Sin embargo, en ningún caso existió seguimiento luego que personal de la Secretaría estatal de Finanzas y Administración recomendó, durante capacitación a los ahora ediles en funciones, no realizar ningún tipo de acercamiento ni trámite con estas personas.

Algunos aseguraron tener contacto con legisladores e instancias federales, además de mostrar papelería y sellos con los que aseguraron haber apoyado en la gestión de recursos económicos a diversos municipios.

Obviamente nos hemos dado cuenta que se trata de un fraude, pues incluso se han presentado de forma personal, sin acreditar oficinas, además que se nos hizo saber durante las capacitaciones que los trámites y gestiones de recursos públicos se realizan directamente con las instancias oficiales.

Luego de presentarse con las autoridades municipales y ofrecer sus servicios, los supuestos gestores solicitaron anticipos económicos de diversos montos para “ayudar a resolver trámites”.

En otros casos, estas personas solicitaron que les entreguen por anticipado cantidades que van de 2 a 20 por ciento del monto que, aseguran, será conseguido ante legisladores federales e instancias oficiales diversas.

Pese al engaño, hasta el momento no existen denuncias al respecto, debido a que no se consumó la acción, “simplemente porque no les hicimos caso e hicimos los trámites ante las instancias que son realmente las adecuadas”.

La munícipe refirió que también se han acercado representantes de supuestos despachos de contaduría y auditoría, quienes ofrecen servicios de revisión de cuentas públicas y de instalaciones oficiales.

Nos hemos encontrado que es otra forma de defraudar a la administración municipal, que por supuesto, tampoco hemos aceptado porque en ningún momento lo hemos solicitado

, enfatizó la alcaldesa, al tiempo de señalar que, si es necesario, presentarán denuncias formales.

Comentarios