Prevén posible colapso de la zona euro si Renzi pierde referéndum

La victoria del “no” en el referéndum sobre las reformas constitucionales en Italia, a celebrarse el 4 de diciembre, podría acelerar el abandono del país del euro y llevar al colapso de la moneda única, según el diario británico Financial Times.

En un artículo publicado a dos semanas de la consulta popular, el codirector del rotativo Wolfgang Munchau opinó que si el primer ministro italiano Matteo Renzi pierde el referéndum no solo el país dejaría el euro, también se aceleraría la crisis en la Eurozona.

Indicó que la victoria del populismo en Europa, con las primeras señales por el triunfo del Brexit y por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos son indicadores del “probable retorno de la crisis a la Eurozona”.

Sin embargo consideró que las causas de esa situación están en los problemas estructurales de la economía italiana.

“Desde que en 1999 Italia entró en el euro su productividad total ha sido de 5 por ciento, mientras Alemania y Francia han superado el 10 por ciento”, destacó el Financial Times.

Además indicó que la segunda causa del fracaso de la Unión Europea de construir una unión económica y bancaria eficiente, tras la crisis de la Eurozona de 2010-2012, ha sido la imposición de la austeridad promovida por la canciller federal alemana Angela Merkel.

El autor resaltó que si Renzi pierde deberá renunciar, con lo que el caos político se apoderará del país y los inversionistas podrían concluir que para Italia “el juego ha terminado”.

De acuerdo con los sondeos, la mayoría de los italianos votaría en contra de las reformas constitucionales.

