Pronostica Pizarro triunfo de México sobre Estados Unidos

Pachuca.- El mediocampista de los Tuzos, Rodolfo Pizarro pronosticó una victoria de 2-0 de la selección mexicana sobre la de Estados Unidos en el partido que ambos equipos sostendrán el próximo viernes, dentro del hexagonal final de la Concacaf rumbo a Rusia 2018.

“En los últimos años Estados Unidos ha mejorado mucho su nivel y todos queremos que México vuelva a ser el gigante. (En este partido) Creo que México saldrá con la victoria”, sostuvo.

No obstante, una igualada no estaría mal para el Tri, señaló. “El empate no estaría mal para México, siendo una cancha tan complicada y siendo Estados Unidos considero que no estaría mal.”

Comentarios