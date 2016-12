Aunque ya hay de por medio cuatro ediciones del Pachuca Film & Short Fest

Pachuca

Durante la presentación de la primera Muestra de Cine de Invierno Pachuca, Hidalgo 2016, el cineasta Mariano Bouchot entregó al gobernador del estado Omar Fayad Meneses una propuesta para que se realice lo que el director de Estrellas errantes considera como el primer Festival Internacional de Cine de Hidalgo.

“En estos pocos días de gobierno he percibido un cambio radical en la misión cultural, no había visto que un gobernador pusiera énfasis en la labor artística, es por eso que me atrevo a entregarle un proyecto de la creación del primer Festival Internacional de Cine de Hidalgo, ya que el estado no tiene su propio festival.”

La propuesta, de acuerdo con el cineasta, contempla la proyección de películas de corto y largometraje, documental y ficción, así como el encuentro de la industria, en especial de los distribuidores y un acercamiento al público, para abrir un panorama más amplio que el que ofrecen los cines comerciales.

“Propone también un semillero de talento en el estado para la cinematografía mundial; estamos planteando que sea un festival de cine americano que reúna a lo mejor de la cinematografía del continente, desde Alaska, hasta la Patagonia; queremos que Pachuca sea como un centro de negocios cinematográfico.”

La controversia se presentó cuando, al término de la rueda de prensa, durante la ronda de preguntas y respuestas se hizo mención del Pachuca Film & Short Fest, el festival que con cuatro ediciones cuenta con participantes a nivel internacional.

“Ese festival no es internacional de cine, es un festival de cortometrajes que no ha logrado posicionarse, es un esfuerzo individual que ha tratado de estar poco a poco en la escena de festivales, pero el que nosotros proponemos es uno de gran escala, no solo de cortometraje, es muy respetable claro, pero aquí proponemos secciones de cortos y largometrajes, documental y ficción” manifestó Bouchot.

Gilberto Ríos, creador del Pachuca Film & Short Fest, reviró al cineasta argumentando que “el festival Internacional de Cortometrajes que mencionan y que de cierta manera están desvalidando, me gustaría decir que ha dado este paso a hacer un festival internacional como tal y es un trabajo que se ha iniciado previamente”.

Agregó que le gustaría sumar esfuerzos, lejos de perder un enfoque que es el crecimiento de los cineastas hidalguenses, pero que el evento que lleva a cabo está en gestión con una vinculación en la Red Nacional de Festivales de Cine, además de estar trabajando con el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cecultah) para la edición del 2017, y entregó un oficio en el que menciona las sedes como el teatro Romo de Vivar y el centro cultural del Ferrocarril.

“Quisiera mencionar también que ha sido un esfuerzo que ya lleva cinco años, que no es reciente… como director de Pachuca Film me gustaría invitar a esta iniciativa que hoy se encuentra, que es iniciar un proyecto sin ningún antecedente que nosotros sí tenemos, poder compartirlo y llevarlo de la mano.”

A lo anterior, Olaf Hernández Sánchez, enlace del Despacho del Gobernador para una política cultural en el estado, respondió que la idea es conjuntar los espacios y sumar muchos de los proyectos a este que, en sus propias palabras, tiene una visión más global y que no hay un proyecto único en la industria del cine hidalguense.

Comentarios