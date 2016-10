Protestan ante inusual jubilación de exfuncionaria

Ciudadanos se manifestaron afuera de las instalaciones del Ministerio Público de Mixquiahuala en contra de la extesorera municipal María del Carmen Barrera, quien ayer participaría en una audiencia.

La extesorera, al culminar la administración de Isidoro Monroy Reyes, terminó con una inusual jubilación de 22 mil pesos mensuales. Lo que generó la indignación de la población.

Hace unas semanas, la exfuncionaria, junto con un grupo de excolaboradores, arribó a la alcaldía en donde pretendía cobrar dicho retiro.

Sin embargo, otro grupo de ciudadanos la enfrentó para cuestionarla sobre dicha situación, que, recalcó, está “evidentemente al margen de la ley”, pues la extesorera tenía solo ocho años laborando dentro del municipio.

Durante esos hechos, dos mujeres en particular mostraron su molestia, por lo que María del Carmen Barrera inició una denuncia penal en su contra.

Ayer sería realizada la primera audiencia conciliatoria a las 13 horas, no obstante la exfuncionaria no acudió.

Dato Días antes de finalizar la administración de Isidoro Monroy, éste la cambió de directora a empleada de tesorería para poder jubilarla

