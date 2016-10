Provoca Canaco daño de 25 mdp a alcaldía de Pachuca

VÍCTOR VALERA

La alcaldía de Pachuca acusó a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de provocar un daño patrimonial de 25 millones de pesos, derivado de placas de funcionamiento que abarató la anterior administración en beneficio de agremiados y familiares de quienes trabajan en ese organismo.

El director de reglamentos y espectáculos Leonardo Escudero Sánchez, en compañía del secretario general del ayuntamiento Rubén Muñoz Saucedo, cuantificó hasta el momento 35 casos donde la anterior alcaldía benefició a integrantes de esa cámara.

Uno de ellos, ejemplificó, cercano al presidente de Canaco Juan Bravo Aguilera, obtuvo de la pasada administración un descuento en la licencia de funcionamiento para un giro especial en la venta de bebidas alcohólicas, ubicado en una zona residencial de Pachuca.

El propietario de ese establecimiento, quien trabaja en la Canaco, pagó solo mil 760 pesos cuando debió haber erogado 70 mil 450 pesos.

Entre las irregularidades que detectó la actual administración destaca que la placa de funcionamiento, recibida el 17 de junio de 2015, no tiene firma y fue tramitada con documentos incompletos, sin dictamen de uso de suelo ni CURP.

Tal expediente fue sellado por la Canaco e ingresado a la anterior administración que encabezó el priista Eleazar García Sánchez. Después “se le da una placa que no va firmada”.

El director de reglamentos y espectáculos de Pachuca cuestionó al presidente de la cámara sobre el porqué de esas irregularidades y el beneficio a personal cercano. Incluso, “si él requiere que digamos nombres y direcciones, con gusto las daremos.

“Hoy que se trata de hacer un cobro basado en la ley hacendaria, ahora dicen que nosotros incumplimos.”

La actual administración encontró negocios grandes y prósperos que pagan 300 pesos por la renovación de su licencia, cuando tiendas de abarrotes, de no más de 120 metros cuadros, erogan 2 mil 400 pesos.

Además, la pasada alcaldía autorizó un bar en medio de dos casas habitación y ahora los vecinos exigen retirarlo. Son 15 mil 320 licencias de funcionamiento en el municipio, de las cuales la presidencia municipal estima que 30 por ciento tiene anomalías.

“Me queda claro que la inconformidad

del presidente

de Canaco es porque muchos beneficios,

que verbalmente tenía

al hacer caso omiso de

los mandatos de ley,

hoy se han terminado” Rubén Muñoz

Secretario general

del ayuntamiento

Descarta cobros indebidos

El secretario

general del ayuntamiento descartó cobros excesivos por parte de la dirección de reglamentos y espectáculos al argumentar que la anterior administración de Pachuca dejó una Ley de Ingresos que determina dichos aprovechamientos

En la Ley

de Ingresos 2016 existe un tabulador que establece un monto a pagar y que por ningún motivo la actual administración puede modificarlo. “Lo único que hemos hecho es poner orden a las cosas”

