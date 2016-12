Un costal de pirotecnia que portaba un joven mientras transitaba por la calle Ocampo, en el centro histórico de la capital, explotó ayer por la noche afuera de una estética.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil y de la Policía municipal, quienes controlaron el percance. Al ver encendido el bolso, el joven que lo llevaba lo lanzó afuera del local y huyó mientras las detonaciones continuaban.

Hugo León, director de Protección Civil de Pachuca, explicó que la pirotecnia se encendió luego de la fricción que provocó el roce del costal y la pólvora acumulada. Tanto la estética como los locales aledaños no sufrieron daños considerables, además de que no se reportaron heridos.

El titular de Protección Civil municipal exhortó a no comprar fuegos artificiales en esta temporada decembrina.

Mientras, en Facebook

Usuarios del grupo de Facebook Mercado Libre Tulancingo-Cuautepec venden pirotecnia por ese medio, pese a que su distribución y regulación es responsabilidad del Ejército mexicano, lo que no está aclarado en las características de las ofertas.

Quien se identifica en la red social como Lorena Ruiz ofrece pirotecnia diversa, incluso el denominado R15, que, según expertos en su manejo, es sumamente peligroso. Pese a la consigna en medios de comunicación, la venta a través de medios electrónicos continúa.

