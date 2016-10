Queman vehículo y bloquean carretera en Michoacán

AGENCIAS

Ciudad de México

Estudiantes de la escuela rural de Tiripetío incendiaron ayer un vehículo y bloquearon la carretera federal Morelia-Pátzcuaro para exigir la libertad de ocho normalistas que están presos desde el 15 de agosto, acusados de bloquear carreteras y quemar vehículos, público en su versión web El Financiero.

El diario explicó que sobre la vía del tren en la tenencia de Tiripetío, estudiantes prendieron fuego a una camioneta de iniciativa privada, empero los policías no lograron aprehender a los infractores.

Una vez que consumaron la quema del automotor, los normalistas se refugiaron en la escuela rural de Tiripetío para evadir la acción de la justicia.

Con éste suman 13 automotores quemados por estudiantes, en esta semana, en distintos puntos carreteros de la geografía estatal.

Horas antes el Juez de Control Salvador Alonso Mejía ordenó dejar en libertad a 30 normalistas de Michoacán, quienes están acusados de robo calificado, privación de la libertad y ataques a las vías de comunicación, delitos cometidos el 27 de septiembre, público el diario.

También explicó que las líneas de autobuses Enlaces Terrestres Nacionales (ETN) y Primera Plus restablecieron ayer las corridas en Michoacán.

La empresa ETN informó que se normalizaron las corridas en los municipios michoacanos de Apatzingán, Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Sahuayo, Uruapan y Zamora.

ETN y Primera Plus suspendieron el pasado viernes sus servicios, toda vez que normalistas habían secuestrado y quemado autobuses en varios puntos carreteros en ese estado.

Comentarios