En sus ya comunes visitas sorpresa, el gobernador Omar Fayad constató la precaria situación del recientemente inaugurado hospital general del Valle de Tulancingo (HGVT). Entre otras anomalías, Fayad, según consignó nuestro compañero Daniel Martínez, encontró que el mastógrafo no funciona al igual que el área de choque en emergencias. Lo insólito es que, desde que fue inaugurado, esas áreas, al igual que otras, están prácticamente ociosas pues no fueron completamente instaladas. Se trata, al igual que sucede con otras obras, de proyectos inconclusos que son entregados a medias sin que parezca que funcionen los órganos de fiscalización: sea la propia contraloría estatal o el órgano superior de fiscalización de la entidad, que se supone deben corroborar que los recursos programados para determinada obra sean correctamente utilizados y aplicados para lo que se previó. Pero no es así y el actual mandatario Omar Fayad, gracias a sus visitas sorpresa, está detectando tales anomalías siete meses después de inaugurado el nosocomio. Por principio de cuentas, el mandatario ya ordenó que se corrijan los desperfectos que requieren incluso conseguir el equipo que “se llevaron” desde que fue inaugurada la obra por el presidente Enrique Peña Nieto y el entonces gobernador Francisco Olvera. ¿Quién se llevó el equipo médico? ¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Quién fue el funcionario que recibió una obra inconclusa? ¿Por qué oficialmente nadie detectó que la obra estaba a medias? Estas preguntas ahora tendrán que responderlas los funcionarios responsables de que el HGVT funcione adecuadamente. De filón. Difícilmente en esta época puede desaparecerse una noticia. Con tantos medios de difusión y, sobretodo, con las redes sociales y la web, es hasta contraproducente tratar de hacerlo.

Comentarios