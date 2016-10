Reabrirá FBI investigación de correos electrónicos de Clinton

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey anunció ayer al Congreso su decisión de reabrir la investigación sobre los correos electrónicos de Hillary Clinton durante su gestión como secretaria de Estado.

Comey comunicó su sorpresiva decisión en una carta que dirigió ayer a ocho presidentes de comités de ambas cámaras del Congreso, a tan solo 11 días de que millones de estadunidenses acudan a las urnas el 8 de noviembre.

“El FBI ha sabido de la existencia de correos que parecen ser pertinentes a la investigación”, indicó Comey en su breve misiva, tras recordar la conclusión en julio pasado de la investigación conducida sobre el caso.

Comey recomendó al Departamento de Justicia en julio no presentar cargos criminales en contra de Clinton por el manejo de información clasificada en correos electrónicos a través de un servidor personal, cuando se desempeñó como secretaria de Estado.

El anuncio eliminó entonces una seria amenaza a las aspiraciones presidenciales de Clinton, aunque Comey asentó entonces que tanto ella como su personal más cercano fueron “extremadamente negligentes” en el manejo de esa información.

Comey dijo haber sido informado la víspera por el equipo investigador de la existencia de nuevos correos, aunque no está claro si aludió a los correos que han sido filtrados en días recientes por el portal electrónico Wikileaks.

Consideró que el FBI debe tomar pasos apropiados con el fin de permitir a los investigadores revisar esos correos “para determinar si contienen información clasificada, y determinar su importancia en nuestra investigación”.

Comey señaló que aunque el FBI no puede determinar lo significativo del nuevo material “y no puedo predecir cuánto tiempo tomará completar este trabajo adicional, creo que es importante actualizar a sus comités sobre nuestros esfuerzos”.

La noticia fue bien recibida por la campaña del candidato republicano Donald Trump, quien por meses ha utilizado la existencia de los correos electrónicos para atacar a Clinton.

