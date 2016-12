Pachuca

El gobernador del estado Omar Fayad Meneses rechazó la primera versión para integrar el Sistema Estatal Anticorrupción hecha por su equipo de trabajo, al considerar que carece de mayores propuestas para cerrar el paso a ese flagelo.

Durante el quinto Encuentro Estatal de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que organizó el Consejo Consultivo Ciudadano (CCC) de Hidalgo, el gobernador señaló la importancia de esos trabajos, ya que a través de las mejores propuestas de la sociedad, impulsarán las políticas públicas pertinentes y óptimas para dar respuesta a los requerimientos de las personas.

Al referirse al Sistema Estatal Anticorrupción mencionó que lo quiere bien hecho, “que me amarre las manos, a los secretarios y a todo servidor público que maneje dinero, incluso en la iniciativa privada y la academia, porque la corrupción no solo está en la administración pública, está en todas partes”.

Dijo que de ser necesario y si la sociedad lo demanda, puede contemplarse pensar en reestructurar y modernizar órganos y figuras del quehacer político para dar a la población una verdadera atención.

Indicó que crear una fiscalía para el combate a la corrupción sería un paso, “pero estoy analizando con mi equipo porque vamos a tener que armonizar pronto todas nuestras leyes al Sistema Nacional Anticorrupción”.

Comentó que para la construcción del sistema estatal hay que ir por pasos, dando tiempo, madurando cosas, hay que ir haciendo reformas, ajustes a la ley, “en el tema de corrupción me preocupa mucho la impunidad, que lastima a la gente”.

Por ello trabajará en la mejora de ese sistema, “esta primer versión que me había entregado al equipo no me dejó satisfecho”; e instruyó a sus colaboradores a seguir buscando mejores prácticas nacionales e internacionales, escuchando y recibiendo propuestas.