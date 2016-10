Pachuca.- El Instituto Estatal Electoral (IEE) dio a conocer que 14 ex candidatos independientes a presidentes municipales fueron sancionados con amonestaciones públicas y multas económicas.

De acuerdo con el consejero Salvador Franco Assad, presidente de la comisión permanente de prerrogativas y partidos políticos, la resolución del Instituto Nacional Electoral fue respecto de las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de los ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de cada aspirante al cargo de ayuntamientos.

“Es la segunda parte del dictamen consolidado que realizo el INE al verificar la fiscalización completa de los ingresos y gastos que hicieron los candidatos independientes en la etapa de apoyo ciudadano de los cuales las sanciones son por no rendir oportunamente el informe, no rendirlo o no ajustar los gastos para ser comprobados”, refirió.