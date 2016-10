Recupera Condusef 47.1 mdp en favor de usuarios

Concentran reclamaciones los consumos no reconocidos en tarjetas

Entre enero y septiembre de 2016, la autoridad supervisora de las entidades financieras del país recuperó 47.1 millones de pesos en favor de las y los usuarios, donde el principal motivo de la reclamación fue consumo no reconocido en tarjetas de crédito y débito.

En un comunicado, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó que en dicho periodo 99.23 por ciento de los juicios representados por ese organismo resultó a favor de usuarios, porque de mil 30 juicios concluidos, mil 21 se ganaron y solo nueve se perdieron.

“Con ello se lograron recuperar 47.1 millones de pesos en favor de las personas que se acogieron al esquema de defensoría legal gratuita que se ofrece como parte de las funciones de Condusef”, indica en un comunicado.

Dicho monto representó un incremento de 11 por ciento en comparación con el dinero que se recuperó en 2015, que ascendió a 42.5 millones de pesos, precisa la entidad supervisora.

Los principales productos financieros que generan las defensas legales en dicho periodo corresponden en primer lugar a la tarjeta de débito con 446 defensas, tarjeta de crédito con 314, cuenta de cheques con 125 y la cuenta de ahorro con 46.

A su vez, la cuenta de nómina registró 29 defensas y crédito personal 13, en tanto que seguro de daños de automóviles concentró 10 defensas.

Dentro de tarjeta de débito, los consumos no reconocidos fueron 383 casos; disposición en efectivo en ventanilla, sucursal y/o cajeros automáticos no reconocidos por el usuario o cliente, fueron 47 defensas, y orientación sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros fueron cuatro.

En tanto, de las 314 defensas en tarjetas de crédito, 265 fueron de consumos no reconocidos, mientras que solo ocho fueron por disposición en efectivo no reconocido y siete de consumos vía Internet no reconocidos.

El organismo destaca que el proceso de defensoría legal gratuita se da una vez agotadas las instancias conciliatorias, es decir, los procesos de gestión electrónica, conciliación y dictamen, ya que la o el usuario puede solicitar la representación legal de la Condusef ante la autoridad en un juicio contra alguna institución financiera.

Como primer paso, el usuario debe entregar la solicitud respectiva de manera personal o a través de la página www.gob.mx/condusef a la dirección general de defensoría, interventoría y consultiva o remitirla al correo institucional solicitud.def@condusef.gob.mx.

Asimismo, debe anexar identificación oficial (credencial para votar o pasaporte), comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, predial o agua) y comprobante de ingresos (recibo de nómina o de honorarios).

En caso de resultar procedente, fundamentalmente por razones de edad y/o nivel socioeconómico, se da inicio a la etapa consistente en realizar el trámite ante la autoridad judicial.

Aclaró que el servicio de defensoría legal es gratuito, y en todos los casos quedará a cargo del usuario los honorarios de los peritos y demás gastos que origine el juicio, así como los costos que, en su caso, deriven de resoluciones adversas emitidas por la autoridad jurisdiccional.

