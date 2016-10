Pachuca

La conferencia “La ruta para internacionalizar la empresa” impartida por el consultor de comercio italiano Michele Lenoci, resaltó el efecto de las nuevas tecnologías en el comercio mundial y culminó las actividades del cuarto Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Económico Administrativas y el segundo Congreso sobre Pequeñas y Medianas Empresas del International Council for Small Business México (ICSB) en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

En su ponencia, Lenoci señaló que las redes sociales han cambiado la forma de promover los productos y de comunicarse con los clientes. Al referirse al anuncio que hizo una empresa de teléfonos móviles sobre retirar un producto del mercado porque explotaba, el especialista indicó que ese tipo de cosas se dan a saber muy pronto a nivel mundial gracias a la utilidad que se le da ahora al Internet, pues las personas se informan por medio de las redes sociales.

Sin embargo, aconsejó tener cuidado con lo que circula por la red, pues en la mayor parte de los casos es falso, algo que consideró serio. “Pero son un sistema de comunicación imprescindible. Dentro de 10 años no sabemos lo que va a suceder, hoy tenemos que trabajar con las redes sociales”, manifestó Lenoci.

Apuntó que las redes sociales pueden superar el sitio web de la empresa e influir en el pensamiento del cliente, por ello conminó a las y los presentes a tomar en cuenta la forma de pensar de cada uno de los compradores y establecer una buena razón para adquirir el producto que ofrecen.

Manifestó que a nivel internacional lo que busca el comercio es un especialista con competencias transversales y habilidades que permitan hacer el trabajo de negociar, promocionar, hacer estrategias y comunicar la importancia de adquirir un producto. Destacó que la problemática se encuentra en muchos países, no solo en México.

Al término de la charla, autoridades universitarias clausuraron los congresos en los que participaron alumnos de 35 universidades públicas y privadas del país y cuatro instituciones de educación superior del extranjero. Fueron presentadas 130 propuestas de trabajos de investigación, de las cuales 114 fueron publicadas en dos libros electrónicos.

