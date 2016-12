Reforma electoral de fondo, después de 2018: INE

Pachuca

Para José Luis Ashane, vocal ejecutivo de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), una reforma electoral de fondo ocurrirá después de 2018, para hacer coincidir las elecciones federales con las estatales.

Afirmó que en la entidad no volverán a coincidir las elecciones locales como ocurrió este año, pues el periodo de los cargos es diferente: gobernador seis años, diputados tres y alcaldías cuatro.

En 2018 en Hidalgo solo serán elegidos diputados locales junto con legisladores, senadores y presidente de la República.

“El problema es que no se han empatado las elecciones, a título personal yo creo que los legisladores intentaron unificar las elecciones con la federal y no se hizo así, en el caso de Hidalgo se unificaron las tres elecciones por primera vez, pero ya no se van a volver a juntar”, puntualizó.