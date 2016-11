Regidor de Mixquiahuala se contradice

El moderador del cabildo municipal de Mixquiahuala Javier Flores Patiño mostró desconocimiento de la ley al aceptar que la actual asamblea no ha recibido el anterior libro de actas.

Varias fueron las ocasiones que funcionarios municipales hicieron públicas diversas irregularidades de la administración anterior que encabezó Isidoro Monroy, aunque éstas solo de forma mediática, sin proceder y hacer las denuncias correspondientes que deslinden o castiguen dichas irregularidades.

Hace unos días el moderador de la asamblea señaló irregularidades en el libro de actas, al referirse a sesiones del anterior cabildo; sin embargo, en entrevista con este diario dijo desconocer físicamente el documento, lo que resulta contradictorio. El regidor aceptó que la asamblea actual cuenta con un nuevo libro; no obstante, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal la actual legislatura debe cerrar, conocer y recibir el anterior libro durante el proceso de entrega-recepción, antes de iniciar uno nuevo.

Las irregularidades expuestas por Javier Flores presumiblemente tendrían que ver con la alteración de actas referentes a la firma de presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016, incluso contener firmas apócrifas.

Pese a los distintos señalamientos, la élite del gobierno de Humberto Pacheco no ha procedido legalmente, lo que para algunos sectores de la población podría traducirse en complicidad.

