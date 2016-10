Registro de candidatos priistas a alcaldía de Omitlán, el lunes

Pachuca

El lunes el Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizará el registro de candidatos a participar en la elección extraordinaria de Omitlán.

Durante la reinstalación y primera sesión ordinaria de la comisión estatal de procesos internos del PRI, fue dado a conocer el calendario de actividades internas para dicho proceso electoral.

Hoy emitirán la convocatoria para sectores y organizaciones priistas; para el sábado habrá asambleas para elegir a delegados que participen en la convención de delegados.

De acuerdo con el calendario, el 17 de octubre será el registro de candidatos a la alcaldía de Omitlán para después realizar precampaña del 18 al 23 de este mes.

En tanto, el día 24 será realizada la convención de delegados para elegir al candidato o ratificar en caso de existir candidatura única.

Por su parte, el dirigente estatal del PRI Alberto Meléndez Apodaca no descartó la posibilidad de que Ulises Hernández Vázquez vuelva a participar como candidato a la alcaldía de Omitlán, pues derivado de la equidad de género estipulado por el Instituto Estatal Electoral el aspirante de la coalición con Nueva Alianza deberá ser hombre.

“Él tiene la posibilidad de volverse a registrar, la ley se lo permite y desde luego en ese sentido no tendría impedimento”, refirió en entrevista.

Al tiempo descartó que Hernández Vázquez tenga ventaja en el proceso de selección pues existen las mismas circunstancias para quienes pretendan encabezar la candidatura y participar en la elección extraordinaria.

“Algún priista que tenga ese interés puede también hacer uso de sus derechos políticos y está la apertura para caminar en ese sentido, no hay ventaja para nadie y la idea es buscar la unidad”, apuntó.

Sobre la integración de la planilla en conjunto con Nueva Alianza, Meléndez Apodaca mencionó que todavía no firman el convenio y cuando eso ocurra darán a conocer los espacios que ocuparón ambos institutos políticos.

