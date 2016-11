Reitera Fayad compromiso para gestionar créditos campesinos

Pachuca

Ante cientos de campesinos de diferentes municipios, el gobernador del estado Omar Fayad Meneses reiteró su compromiso de ser el gestor ante los bancos para que autoricen créditos a trabajadores del campo.

Luego de dos horas de retraso, el mandatario estatal arribó al encuentro con integrantes de la Agrupación de Movimientos Indígenas, Urbanos y Campesinos (AMIUC), donde entregó apoyos, maquinaria e infraestructura agrícola y pecuaria, mediante el Programa de concurrencia que conjuga recursos federales, estatales y de los mismos beneficiados.

El gobernador mencionó que su administración trabajará por llevar beneficios a la población del campo, además de hacer el esfuerzo para que programas como el de concurrencia no desaparezcan, ya que no tiene recursos asignados para el próximo año.

Por ello, espera que en los próximos días las y los diputados federales puedan “pelear” los presupuestos que se necesitan para que se conserve esa mezcla de recursos entre diferentes dependencias federales y estatales.

Lo anterior, con el fin de armar un paquete para otorgar apoyos que permitan que las y los beneficiarios tengan lo que necesitan para producir el campo, “porque el futuro de Hidalgo está en la producción del campo”, mencionó.

Acompañado por la dirigente nacional de AMIUC Susana Reséndiz, el gobernador reiteró su llamado para seguir haciendo un buen uso de los recursos públicos y la utilización puntual en su destino.

Recordó que para transparentar y eficientar los recursos, su administración trabaja en un Sistema Estatal Anticorrupción, por lo que exhortó a las y los asistentes a no ofrecer prebendas para que los apoyen, sino a denunciar cualquier acto de corrupción.

Fayad Meneses entregó apoyos a productores del campo de Cardonal, Ixmiquilpan, San Salvador, Mixquiahuala, Atotonilco de Tula, Atitalaquia, Tlaxcoapan, Atotonilco el Grande, Santiago Tulantepec, Yahualica, Singuilucan, Huazalingo y Pachuca.

