Reiteran: fuera Tuzobús

Pachuca

El Congreso Ciudadano Hidalguense realizó un pronunciamiento para que el gobierno tome en cuenta la realización de un foro ciudadano que nutra la operación del sistema Tuzobús, “la respuesta está en la vivencia cotidiana de cada uno de los que sobrevivimos en la Zona Metropolitana de Pachuca”.

El comunicado a la población y gobierno cita: “Y es que todos lo sabemos y desde el principio lo dijimos, no era necesario ser experto en la materia para vislumbrar desde antes del inicio de operaciones que el Tuzobús iba a resultar costoso y poco funcional. Se enfocan en el sistema Tuzobús, sin embargo eso es solo una parte del problema, hay que hablar del servicio de transporte público en general y de nuestro derecho a la movilidad”, externó la organización.

Además cuestionó “¿cuál es el propósito de su consulta? ¿Se pretende dirigir a la sociedad por unas simples correcciones aduciendo lo costoso de retirarlo? Desde hace poco más de un año la sociedad ha desaprobado el proyecto a través de oficios de exigencias, de observaciones ciudadanas, escritos de comparación con otros estados, casi 10 mil firmas de rechazo, manifestaciones, marchas de varias colonias, además de infinitas conglomeraciones en unidades y estaciones. Y como respuesta gubernamental hubo sordera, prepotencia, agresiones y hasta detenidos. La realidad (de usuarios, peatones y automovilistas) es lo que obligó a reconocer la gravedad de la situación.”

El pronunciamiento surgió a raíz de que el gobierno del estado revisó esta semana las mejoras y cambios que podría sufrir el sistema integrado de transporte masivo Tuzobús, para ello realizará una consulta ciudadana.

El gobernador Omar Fayad Meneses detalló que existen tres opciones que van desde lo más severo a lo menos gravoso. “Lo más drástico es quitarlo, pero soy de la opinión que ya se hizo una inversión importante, pensando en la gente más pobre.”

La segunda opción, dijo, es un sistema que, corrigiendo algunos detalles, puede ser un gran servicio; y la tercera es cambiar de BRT (bus rapid transit) a BRS (bus rapid service). “No me gusta tanto la opción porque se requiere una gran inversión y tampoco podemos aguantarla, yo no podría gastarle otros 900 millones al Tuzobús, no en este momento”.

Fayad dio a conocer que harán una consulta sobre ese tema donde participen usuarios, principalmente de Pachuca, “hay que preguntarle a la gente qué es lo que ve. Donde puedan emitir una opinión y con base en esa opinión tomemos una decisión importante”, publicó este diario en su edición del lunes pasado.

El congreso, en su posicionamiento fijó: “Una vez más decimos ‘queremos servicios de calidad’ porque por eso pagamos impuestos, para que los servidores públicos lleven a cabo lo que como mandantes requerimos. Cuando presentan sus tres ‘alternativas’ dicen preocuparse por el erario público pero ciertamente esa no es responsabilidad de nosotros como sociedad, más bien la responsabilidad de toda la inversión y de lo que resulte será de aquellos servidores públicos que en su necedad impusieron y gastaron en un proyecto errado y es a ellos a quien debe imputárseles la responsabilidad económica y penal que proceda.

“Esto no es un capricho, es un derecho que tenemos garantizado en la constitución general, el pueblo manda y el gobierno obedece”, finaliza el escrito que hicieron llegar a medios de comunicación.

