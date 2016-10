Renovación de comités y consejos municipales, antes de concluir año: PRI

Pachuca

La dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene como objetivo la renovación de comités y consejos políticos municipales antes de concluir el año.

El líder priista Alberto Meléndez Apodaca explicó que pondrá a consideración del consejo político estatal la posibilidad de empatar dichos procesos y determine si es viable o no, sin embargo para el dirigente “sería más saludable realizar uno y después otro”.

Pero “nos hemos fijado la meta como dirigencia estatal que no concluya el año hasta que estos espacios estén renovados”, afirmó Meléndez Apodaca.

“Este mes vence el periodo de los consejeros municipales y tengo que ponerlo a consideración de la propia comisión para valorar juntos si hacemos primero el proceso de selección de las dirigencias municipales y posterior los consejos o si así se toma la determinación de hacer ambos procesos a la vez”, indicó.

Desde el año pasado el PRI Hidalgo suspendió el proceso interno de renovación en municipios derivado de las elecciones del 5 de junio.

El estatuto del partido señala que aquellos procesos internos pendientes como la designación de presidentes y secretarios generales en las demarcaciones, así como cambios en la estructura estatal, no deben empatarse con las contiendas electorales.

El consejo político municipal es el órgano de integración democrática, deliberativo, de dirección colegiada, de carácter permanente, subordinado a su respectiva asamblea, en el que las fuerzas más significativas del partido en su ámbito, serán corresponsables de la planeación, decisión y evaluación política, en los términos de los estatutos.

Dato En octubre vence el periodo estatutario de los consejos políticos municipales, mientras que el estatal termina en 2017

