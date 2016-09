Reportan detenciones arbitrarias por verificación vehicular

Pachuca

Derivado de las gestiones correspondientes ante la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), la Semarnat estatal informó que no hay sustento legal que permita realizar detenciones en la Zona Metropolitana del Valle de México a vehículos con placas de Hidalgo que cumplan con la verificación vehicular.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de Hidalgo dio a conocer que las gestiones fueron en atención a la demanda de las y los automovilistas hidalguenses que tienen la necesidad de viajar a la zona metropolitana.

Detalló que Hidalgo cumplió el compromiso de homologar su programa obligatorio de verificación vehicular, como lo estableció la Came, y hasta el momento todos los centros de verificación en operación en el estado verifican conforme lo establecido en la Norma Emergente 167-Semarnat-2016.

Además, informó que la entidad está en proceso de la ratificación de la firma de convenios de coordinación con las autoridades del Estado de México y la Ciudad de México, para seguir cumpliendo con los compromisos que Hidalgo ha asumido como integrante de la Came.

La dependencia estatal invitó a las y los automovilistas hidalguenses a no dejarse sorprender y a denunciar cualquier hecho de ese tipo, identificando número de patrulla y nombre de agentes de tránsito, así como el lugar en donde lleven a cabo la detención.

Para ello, pueden comunicarse a los teléfonos en Hidalgo (771) 713 2648, extensiones 119 y 117 o por redes sociales Twitter: @medioambiente_H, Fan Page FB: Medio Ambiente Hidalgo, para reportar de inmediato a las autoridades de Medio Ambiente del Valle de México.

O en la Ciudad de México, comunicarse a la Secretaría de Seguridad Pública, a la dirección general de inspección policiaca (0155) 5242 5000 extensiones 1120, 1121, 1122 y 1171. En el Estado de México al centro de atención telefónica del gobierno estatal al (01 800) 696 9696, y en el Valle de Toluca al 070.

