Reprueban en transparencia sociedades cooperativas y financieras

REDACCIÓN

Pachuca

Un total de 14 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps) y 13 sociedades financieras populares (Sofipos) resultaron reprobadas en la supervisión en materia de transparencia financiera.

Ello, en cuanto a los productos cuenta de ahorro y depósito a plazo fijo o pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV) en el sector de ahorro y crédito popular, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Al dar a conocer los resultados de dicha supervisión en materia de transparencia financiera, indicó que ésta se realiza con base en el análisis de expedientes reales de clientes, así como información y documentación que las entidades financieras remitieron a la Condusef.

En un comunicado explicó que por la importancia que representan las operaciones que celebran las y los usuarios de servicios financieros con las entidades financieras se pacten con documentos que se apeguen a la norma, para el caso del producto cuenta de ahorro se revisaron diversos documentos.

Tales como contratos, carátulas, estados de cuenta, comprobantes de operación, publicidad y páginas de Internet, mientras que para el producto depósito a plazo fijo o PRLV se evaluaron contratos, carátulas, estados de cuenta, publicidad y páginas de Internet.

Al respecto, recordó que la cuenta de ahorro es una cuenta de depósito de fácil manejo y contratación, que proporciona a las y los usuarios liquidez inmediata y puede o no generar intereses durante el tiempo que los recursos estén en la cuenta.

Por su parte, el producto depósito a plazo fijo o PRLV es una operación pasiva dirigida fundamentalmente a personas que una vez que cuentan con un ahorro, lo que buscan es un mayor rendimiento, pero a un plazo determinado, durante el cual no tendrán acceso a sus recursos sino hasta la fecha del vencimiento pactada.

La Condusef indicó que la calificación promedio fue de 1.9 para las Socaps y 1.8 para las Sofipos, respectivamente, sobre un máximo de 10 puntos.

Precisó que de las 27 entidades financieras que concluyeron el proceso completo de supervisión, en el producto cuenta de ahorro, la que obtuvo la calificación más baja fue Consejo de Asistencia al Microemprendedor, con 0.2 sobre 10 puntos.

En tanto, la mejor posicionada resultó ser la caja de ahorro denominada Caja Popular Mexicana, con 4.4

Por lo que respecta a las calificaciones de las cuentas de depósito a plazo fijo, hubo dos Socaps y dos Sofipos cuya calificación fue de cero; en el caso de las Socaps, la mejor calificada resultó ser Fesolidaridad con 5.6.

El organismo manifestó que entre los principales incumplimientos normativos, los cuales ya se ha ordenado su corrección a efecto de subsanarlos, destacan en el producto cuenta de ahorro la inexistencia de contratos, carátulas y anexos vigentes. Los cuales deben estar registrados en el Registro de Contratos de Adhesión (Reca) para la celebración de operaciones con las y los usuarios.

Además, las comisiones que cobran no se encuentran debidamente registradas y autorizadas en el registro de comisiones de la Condusef (Reco) ni se informan correctamente las condiciones en que quedarán garantizadas las operaciones de hasta 25 mil unidades de inversión (UDIs) a través del fondo de protección.

Otro incumplimiento normativo es que la o el usuario desconoce el procedimiento que debe seguir para solicitar la terminación de su contrato.

En cuanto al producto depósito a plazo fijo o PRLV, las faltas son la inexistencia de contratos, carátulas y anexos vigentes debidamente registrados en Reca para la celebración de operaciones con las y los usuarios.

Tampoco se informa al usuario la ganancia anual total (GAT) nominal y real, con la finalidad de que conozca el rendimiento total que obtendrá y pueda compararlo con otros productos.

De igual forma, no existe certeza respecto a la fecha ni la metodología utilizada para el cálculo de intereses.

En los contratos no se incluye la designación de los beneficiarios y sus datos de localización, a efecto de que en caso de fallecimiento del titular de la cuenta, soliciten la entrega de los saldos a los que tendrían derecho.

La Condusef hizo hincapié en que los incumplimientos a la norma serán sujetos a las sanciones correspondientes.

Además reiteró que en el proceso de supervisión no juzga la viabilidad de la institución ni tampoco aspectos de costo-beneficio (comisiones y costos) o la bondad del producto.

“Única y exclusivamente se supervisa que la información dirigida a los usuarios cumpla con la normativa aplicable, con el fin de fomentar una mayor transparencia financiera”, subrayó el organismo.

