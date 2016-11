Requisitos para donar sangre

La donación de sangre es una necesidad social. Para abastecer las necesidades a los hospitales, a nivel mundial, son necesarias unas 40 donaciones por cada mil habitantes al año.

La donación de sangre en nuestro país es altruista y no remunerada, es decir, no se paga por donar.

Ese principio tiene como fin principal aumentar la seguridad de la sangre a transfundir.

Es importante conocer que a pesar de que se realizan los análisis de laboratorio para detectar enfermedades transmisibles por transfusión a todas las unidades de sangre donadas, existe el llamado periodo de ventana, que es el tiempo que transcurre desde que ingresa al organismo un agente capaz de transmitir una enfermedad hasta que puede ser detectado por las pruebas de laboratorio. Si una persona dona sangre estando en ese periodo de ventana no podrá ser detectado en el laboratorio, es por eso que se insiste en la sinceridad para contestar las preguntas del cuestionario.

Con respecto a la prevención de algunas enfermedades transmisibles por transfusión (como HIV, hepatitis B, hepatitis C y sífilis), la persona en mejores condiciones de decidir si puede o no donar sangre es uno mismo, conociendo cuáles son las situaciones de riesgo para contraer esas infecciones.

Comentarios