Responde Neurodrama: proyectos seleccionados son iniciativas independientes

Pachuca

Enrique Olmos de Ita, uno de los responsables de la empresa Neurodrama AC, respondió ante los señalamientos de la plataforma cultural Cirriato sobre la duplicidad de apoyos recibidos de dos programas, el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Foecah) y Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca).

De acuerdo con el dramaturgo y en entrevista telefónica con este diario, las bases del primero dicen que no se debe ser becario actual para poder postularse.

“Lo que vamos a hacer seguramente es someter a la comisión dictaminadora como las propias bases lo dicen, la resolución de la controversia aunque son dos proyectos totalmente distintos que no debería obstaculizar el uno al otro”.

Indicó que aún desconocen las acciones que tomará el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cecultah), aunque consideran realizar una cita antes de la firma de convenio.

“México en escena (del Fonca) no entra de inmediato, Foecah sí a principios de enero, el primero tiene otros procedimientos, seguramente a la mitad se estaría firmando el convenio, entonces tendríamos que hacer una previa reunión, ser seleccionados no significa ser beneficiado”.

Afirmó que hay varios procedimientos que hacer respecto a Fonca, sobre todo procesos de índole jurídica, lo que representa un beneficio para empresas y no para colectivos o grupos, “tienes que generar una fianza primero para poder recibir el estímulo, eso llevará tiempo y seguramente en ese tiempo podíamos llevar a cabo el Foecah”.