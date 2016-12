Este mes se caracterizó por los constantes brotes de conflicto entre la SEP y los disidentes magisteriales; el comienzo del ciclo escolar trajo una resistencia de ambas partes que tenían como escenario el aterrizaje de la reforma educativa en todos los estados.

En Veracruz apenas se asomaba el tamaño de dinero perdido que supuestamente se llevó el gobernador con licencia de Veracruz Javier Duarte. El SAT iniciaba las investigaciones sobre el desvío de fondos que sería destapado unos meses después.

En Hidalgo se vivió el último mes de la administración del exgobernador Francisco Olvera el Tuzobús fue su costo político más alto, que más tarde abanderaría su sucesor, Omar Fayad, y la oposición como moneda de cambio entre las fuerzas políticas hidalguenses.

Pugnas magisteriales asolaron al país

16 de agosto

Audita SAT a Javier Duarte por empresas fantasma

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) auditó al gobernador de Veracruz Javier Duarte después de que Animal Político reveló el caso de las empresas fantasma y que fue presentada una denuncia respecto a operaciones “que se presume fueron actos irregulares”.

El titular del SAT Aristóteles Núñez indicó en entrevista con Radio Fórmula el miércoles 24 de agosto que 10 servidores públicos de Veracruz tuvieron alguna relación con el caso de “las empresas fachada”, y que cinco estaban siendo auditados, entre ellos Duarte.

En respuesta, el entonces gobernador Javier Duarte respondió al titular del SAT a través de una carta enviada al programa de Ciro Gómez Leyva donde afirmó “ser el primer interesado en que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes” para dejar en claro

que “son ridículas” las acusaciones que presentó en

su contra el gobernador electo Miguel Ángel Yunes.

El titular

22 de agosto

Se mantiene el paro nacional: CNTE

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que mantendría el “paro nacional magisterial” y que no participaría en el inicio del ciclo escolar 2016-2017. Además emplazó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a reanudar la mesa de diálogo. “Nosotros estamos dispuestos hoy mismo, de ser necesario”, dijo Enrique Enríquez, dirigente de la sección nueve de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, varios de los dirigentes de la CNTE dieron a conocer los resolutivos alcanzados en su asamblea nacional representativa (ANR), realizada la víspera, en los cuales también se encuentra el “fortalecimiento” de los bloqueos carreteros y de puentes y garitas, así como la realización de marchas y movilizaciones en diversas entidades del país.

Sin embargo, ninguno de los dirigentes presentes, de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México, dio el número de escuelas

que participarían en el paro de labores en el inicio de este ciclo escolar, así como la cifra de estudiantes que podrían verse afectados por esa acción de la disidencia magisterial.

Después

Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que no hay acuerdos con la CNTE en Chiapas para manejar un fondo especial o para que la evaluación no se aplique. “Esto es absolutamente falso, no hay acuerdo con Chiapas o con ningún otro estado. La reforma educativa tiene un rezago en estas entidades, pero va a seguir avanzando”, explicó

17 de agosto

Inauguran nuevo almacén de maíz Diconsa

El presidente de la República Enrique Peña Nieto acudió a Santiago de Anaya para inaugurar un granero de maíz de Diconsa; estuvo acompañado por el gobernador entonces Francisco Olvera Ruiz y autoridades federales.

Ese inmueble amplía la capacidad de conserva en 34 por ciento en todo el país y es parte de la estrategia de fortalecimiento de la red de abasto y apoyos alimenticios.

Tiene una capacidad de 15 mil toneladas, suficiente maíz para para alimentar a 80 mil mexicanos al año; con ese suman tres los centros de almacenamiento de granos en el país, los otros dos están en Chiapas y Estado de México, en total esos almacenes tienen capacidad para 58 mil toneladas.

La inversión de ese espacio es de 36.5 millones de pesos, sin embargo aún no determinan la cantidad de productores que serán beneficiados.

80 mil mexicanos al año pueden abastecerse con la producción que tendrá ese espacio

34% de grano de todo el país será tratado en Hidalgo

36,5 millones de pesos fue la inversión total

5 de agosto

Río 2016

Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, oficialmente conocidos como los Juegos de la 31 Olimpiada, fueron un evento multideportivo internacional, celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, entre el 5 y el 21 de agosto de 2016, aunque la fase de grupos del torneo de futbol comenzó el 3 de agosto en la rama femenina y el 4 de agosto en la rama masculina.

En esa edición de los Juegos Olímpicos participaron 11 mil 551 atletas de 206 comités olímpicos nacionales, que compitieron en 306 eventos de 28 deportes, incluyendo el rugby 7 y el golf, agregados al programa olímpico en 2009.

Siete ciudades presentaron oficialmente ante el Comité Olímpico Internacional su aspiración de albergar ese evento deportivo, pero tras una primera etapa de evaluación, la lista fue reducida a cuatro ciudades: Chicago, Río de Janeiro, Madrid y Tokio. De éstas, la ciudad brasileña fue elegida el 2 de octubre de 2009.

Así nos fue…

El proceso de entrega-recepción

llevaba 70 por ciento de avance, indicó el exgobernador del estado Francisco Olvera Ruiz, esto a un par de semanas de terminar la administración.

Olvera Ruiz dio a conocer que en el plan de entrega-recepción cerraríann los libros de cuentas hasta 2015, ya que lo que va del año sería complicado de concentrar en la base de datos, no obstante avanzaron más de la mitad del proceso.

En agosto la operación

del sistema masivo de transporte Tuzobús cumplió un año como blanco de críticas y manifestaciones en su contra; un año después el sistema continúa en ajuste.

El modelo gobierno-tecnóloga-Sitmah revisaría los puntos flacos del transporte para corregirlos en la recta final

de la administración.

La alta tarifa del Tuzobús,

así como la prevalencia de un millón y medio de pobres que aún persiste en la entidad, fueron algunos de los reclamos de la oposición expresados durante el último informe del exgobernador de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz.

El exdiputado Guillermo Galland Guerrero, del PAN, dijo que el informe ha dejado de ser un espectáculo faraónico y expresó que la oposición ya no solo señala, sino que reconoce avances.

Usuarios evaden pago

de 20 por ciento de los viajes diarios, así lo dio a conocer Salvador Elguero, exsecretario de Gobierno, y aseguró que pese a que el porcentaje es bajo impacta al modelo económico del transporte.

Explicó que de acuerdo con las cifras con las que cuenta el gobierno del estado, ese porcentaje no paga pasaje, es decir, que evitan el pago de los ochos pesos por viaje, explicó el funcionario.

