Detienen al Chapo por tercera vez

El 2016 inició con la resaca del año anterior y, a dos días de comenzar el primer mes, un hecho violento llamó la atención cuando un comando armado asesinó a la alcaldesa de Temixco, Morelos, hecho que fue opacado cuando seis días después detuvieron a Joaquín Guzmán Loera el Chapo seis meses después de su fuga por un túnel.

El primer mes del año continuó con balances de 2015 en las diferentes áreas, pronósticos para destapar a candidatas y candidatos que contenderían en las elecciones a presidencias municipales, diputaciones locales y gobernador; además la Secretaría de Finanzas previó un año austero para Hidalgo.

Mientras que en el resto del país el PRI ganó la gubernatura de Colima, el presidente municipal de Cuernavaca Cuauhtémoc Blanco rechazó el Mando Único para su municipio y avalaron la reforma política para que el Distrito Federal fuera la entidad 32 como la Ciudad de México.

8 de enero

Detienen a Joaquín Guzmán Loera

Por tercera ocasión, luego de fugarse por un túnel en julio de 2015

El gobierno de México confirmó que Joaquín Guzmán Loera el Chapo fue detenido por elementos de la Secretaría de Marina.

El presidente Enrique Peña Nieto escribió en su cuenta de Twitter: “Misión cumplida: lo tenemos. Quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán Loera ha sido detenido”.

En julio de 2015 Guzmán escapó por un túnel de un penal de alta seguridad. Fue visto en Durango y Sinaloa, donde había operativos para dar con él. Elementos de la Marina ubicaron su escondite, lo que generó una persecución por aire y tierra. Algunos asociados al capo murieron en el enfrentamiento, otros fueron arrestados.

El 7 de enero agentes de la Secretaría de Marina y presuntos delincuentes se enfrentaron en Los Mochis, Sinaloa

El 7 de enero agentes de la Secretaría de Marina y presuntos delincuentes se enfrentaron en Los Mochis, Sinaloa

7 de enero

Clausuran oficinas del SUTSPEEH

Solicitaron convocatoria para elegir líder, al tiempo que desconocieron a Licona

Trabajadores sindicalizados del gobierno de Hidalgo manifestaron su descontento contra la permanencia de Víctor Licona al frente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado de Hidalgo (SUTSPEEH).

Lo anterior provocó la clausura ante notario de las oficinas de dicho organismo en Pachuca, donde se colocó una manta con la leyenda: “Gobernador, saca las manos del sindicato, no que nadie está por encima de la ley”.

Los inconformes colocaron sellos de clausura y anunciaron que impedirían la entrada a las oficinas del sindicato hasta que el Tribunal de Arbitraje resolviera el juicio contra Licona.

Antecedente

Tras permanecer seis años

al frente del sindicato, Víctor Licona se reeligió por tres años más, sin embargo luego de la inconformidad de los trabajadores su periodo fue acortado en seis meses, no obstante demandaron su salida inmediata

Denunciaron que Licona

pretendía concesionar el velatorio de los trabajadores del gobierno

a la funeraria Arriaga

a la funeraria Arriaga

el 7 de diciembre de 2015 pero publicó convocatoria “amañada” y

colocó personas en la mesa de debates con la finalidad de reelegirse

el 7 de diciembre de 2015 pero publicó convocatoria "amañada" y

del sindicato no podrá ser reelecto de acuerdo con lo que

establece el artículo 69 de la Ley de los Trabajadores al

Servicio de los Gobiernos Estatales y Municipales,

salvo por aclamación

23 de enero

Viaja Olvera al Azteca en helicóptero estatal

Para asistir al partido de Pachuca contra América

El entonces gobernador del estado Francisco Olvera Ruiz fue captado por las cámaras de Récord cuando llegó al partido del Pachuca contra el América, disputado en el estadio Azteca, en un helicóptero de la flota estatal. Posteriormente argumentó que por seguridad viajó de esa forma.

El mandatario reconoció que utilizó la aeronave para fines particulares, ya que la figura del gobernador debe estar protegida en todo momento.

Fue cuestionado sobre la ética de usar recursos del estado para fines particulares e indicó que estaba dentro de sus facultades utilizar éstos.

En 2015

Olvera fue señalado por

asistir al Súper tazón 49; manifestó que el costo

del viaje y el palco fue de

15 mil pesos, costeados con recursos propios

13 de enero

Denuncia ASEH a Xochiatipan y Santiago de Anaya

La Auditoría Superior de Hidalgo (ASEH) presentó denuncias contra la alcaldía de Xochiatipan, Santiago de Anaya y el organismo operador de agua de Progreso al considerar que incurrieron en delitos.

El auditor Rodolfo Picazo Molina afirmó que las denuncias obedecieron a que no aportaron los suficientes elementos para comprobar el ejercicio de recursos.

Santiago de Anaya, gobernado en ese entonces por el priista Fidencio Gachuz Ramírez, no solventó 4 millones 701 mil pesos; mientras que Xochiatipan, bajo la administración del priista Pedro Bustos Hinojosa, no justificó 3 millones 183 mil pesos.

4 millones 701 mil pesos: Santiago de Anaya

3 millones 183 mil pesos: Xochiatipan

Así nos fue…

Asesinan a alcaldesa de Temixco El 2 de enero el gobierno de Morelos confirmó el fallecimiento de la alcaldesa de Temixco Gisela Mota Ocampo, luego del ataque en su contra, e indicó que existían indicios que permitirían resolver el caso en los siguientes días. Sujetos armados ingresaron

al domicilio de la edila y

abrieron fuego en su contra, posteriormente huyeron.

Cuauhtémoc Blanco rechaza Mando Único en Cuernavaca El 4 de enero el Mando Único de Morelos asumió la seguridad pública en Cuernavaca y otros 14 municipios tras el decreto dado a conocer por el gobierno estatal. Indicó que en Cuernavaca el alcalde Cuauhtémoc Blanco rechazó ese modelo policial para la ciudad capital.

Prevé Finanzas año austero para Hidalgo El exsecretario estatal de Finanzas Aunard de la Rocha previó otro año de austeridad en la administración pública. Dado el panorama a nivel nacional y luego de varias reducciones a presupuestos, el funcionario contempló un ejercicio presupuestal sin aumentos y proyectó las obras anunciadas desde 2015.

Aumenta impuesto vehicular La Secretaría de Finanzas estatal informó el 12 de enero que el pago de derechos vehiculares aumentó 6.9 por ciento, lo que se traduce en 51 pesos más. Los automovilistas pagarían 729 pesos, mientras que en 2015 erogaban 678. Además, la recaudación total en 2015 por ese concepto llegó a 408 millones, de acuerdo con cifras oficiales.

Desaparece DF: Congreso proclama Ciudad de México El 20 de enero Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la comisión permanente del Congreso de la Unión, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México y la remitió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.

Para saber

Fallece David Bowie a los 69 años

El multifacético David Bowie, una de las máximas leyendas del rock and roll, falleció el 11 de enero a los 69 años tras una batalla contra el cáncer, que padecía desde hacía 18 meses y mantuvo en secreto.

El hijo de Bowie, Duncan Jones confirmó la noticia del fallecimiento de su padre, icono de la música de la década de 1970, cuyo estilo lo caracterizó a lo largo de una carrera de más de 40 años.

“Muy triste confirmar que (la noticia) es cierta. Estaré desconectado por un tiempo. Con amor para todos”, confirmó Duncan Jones en su cuenta personal de Twitter.

