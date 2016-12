Durante julio ocurrieron diversos acontecimientos. Fue un mes de cambios y transición, desde modificaciones a la norma de verificación que provocó problemas en la mayoría de verificentros de la entidad, hasta dentro de los gobiernos municipales y el estatal saliente.

En ese mes comenzó el periodo de transición entre las administraciones entrantes y salientes después de las elecciones del 5 de junio. Comenzaron las reuniones para acordar el proceso que culminaría el 5 de septiembre con la llegada de los nuevos gobiernos.

En julio inició el proceso de anulación de la elección en Omitlán por parte del Tribunal Electoral de Hidalgo, en donde resultó ganador en ese momento José Luis Ordaz, del Partido Verde Ecologista de México, que concluyó con la sentencia del tribunal federal al determinar una nueva elección en ese municipio.

Mientras tanto, en Estados Unidos comenzaba la carrera presidencial con el nombramiento de Donald Trump como candidato republicano a la presidencia de dicho país.

Mes de transición en la entidad

Primero de julio

Mayores restricciones para vehículos

Los automovilistas con vehículos modelo 2006 y posteriores podrán solicitar el holograma cero, siempre y cuando acrediten la prueba vía el sistema OBD

Entró en vigor la nueva Norma Emergente de Verificación Vehicular que establece límites de emisión de contaminantes más estrictos para las unidades de transporte de carga con placas federales y en vehículos particulares, que aplicará en los seis estados que forman parte de la megalópolis, entre ellos Hidalgo.

La disposición establece que los centros de verificación vehicular de la Ciudad de México,

Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo utilizarán el Sistema de Diagnóstico a Bordo (OBD) que emplea el escáner de la computadora del automóvil para monitorear 11 subsistemas de gases contaminantes.

Respecto a los requerimientos señalados para adquirir los hologramas, la norma indica que el doble cero lo obtendrán los autos nuevos hasta por un periodo de cuatro años a partir de su adquisición, evaluando bajo sistema de OBD al cumplimiento del segundo año.

2 de julio

Cumple Hidalgo parcialmente Norma Emergente de Verificación Vehicular

En cambio, los verificentros de la capital del país, Estado de

México, Tlaxcala y Puebla están listos para cumplir con la medida

Hidalgo y Morelos aún no poseen los instrumentos para cumplir de forma homologada la medición de emisiones contaminantes de los vehículos que circulan en el Valle de México, que entró en vigor el primero de julio, dijo la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came).

Por su parte, el gobernador Francisco Olvera explicó que Hidalgo cumple parcialmente con la tecnología necesaria para cumplir con la norma emergente de verificación.

En cambio, los verificentros de la capital del país, Estado de México, Tlaxcala y Puebla están listos para cumplir con la medida.

De acuerdo con la comisión, durante entrevista con un diario nacional, en Hidalgo solo siete de 60 verificentros tienen control centralizado y están listos con los instrumentos que la norma indica, con 60 días para su cumplimiento.

Operarán verificentros

con nueva norma en seis días

El gobernador del estado Francisco Olvera Ruiz indicó que los verificentros operan con un nuevo software desde la entrada en vigor de la nueva norma ecológica que lanzó la megalópolis para contrarrestar la contaminación. La instalación apenas llegará al total de centros en la entidad.

“Los verificentros que están operando en la zona metropolitana y Valle de México ya están operando con la nueva tecnología desde el primero de julio”, dijo el funcionario en entrevista a medios de comunicación.

Olvera Ruiz reconoció que la tecnología aún no llega a todos los verificentros, de ahí que la norma no opere completamente.

5 de julio

Analizará Fayad viabilidad de Tuzobús

El proyecto de la segunda troncal ya está inscrito y de manera preliminar tendría un costo de mil 200 millones de pesos

El gobernador electo Omar Fayad indicó que no puede asegurar que la segunda troncal del Tuzobús sea un hecho, ya que aún no conoce de fondo el proyecto, además adelantó que no habrá nombramientos de gabinete hasta después del 5 de septiembre.

“Sería muy aventurado de mi parte hablar de la segunda troncal”, manifestó en conferencia de prensa durante el anuncio del proceso de entrega-recepción.

Aseguró que la decisión será tomada con la opinión de especialistas en el tema y anunció que una vez que tome cargo formalmente, al frente del Poder Ejecutivo, aplicará nuevas medidas en el transporte.

Yolanda

Tellería Beltrán recorrió oficinas de la presidencia municipal de Pachuca en compañía del aún edil Eleazar García Sánchez, quien consideró dicho ejercicio como inédito

12 de julio

Anulan elección de presidente en Omitlán

El candidato del Verde participó en una cabalgata de la Santísima Trinidad

El Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) anuló la elección de presidente municipal de Omitlán al señalar que el candidato del Verde Ecologista José Luis Ordaz Ríos, que ganó los comicios del 5 de junio, participó en una cabalgata religiosa en honor a la Santísima Trinidad.

Durante sesión, la magistrada Mónica Mixtega Trejo resolvió la impugnación que interpuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y para ello mostró video de la cabalgata donde también se observaba banderas del Verde Ecologista.

Ordaz Ríos participó en el evento del 22 de mayo en la localidad de la Venta Guadalupe, como parte de las festividades anuales en honor a la Santísima Trinidad, lo que a juicio de los magistrados violentó el artículo 130 de la Constitución.

Así nos fue…

Dejan ataques en Bagdad al menos

131 muertos

Las víctimas mortales del atentado suicida con coche bomba que tuvo lugar la madrugada del 3 de julio en una zona comercial del centro de Bagdad aumentaron a 131, mientras que los heridos son 150, informó a Efe una fuente policial.

Padre e hijo

implicados en asesinato en bar 6 AM

El juez de control del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo Marcelo Coiffier Martínez vinculó a proceso a un hombre por el delito de homicidio doloso calificado cometido en agravio de la persona que falleció durante la riña del pasado sábado en el bar 6 AM, de Pachuca.

Revelan identidad

de atacante de policías en Dallas

Miqueas Xavier Johnson, el principal sospechoso de disparar y matar a cinco agentes de la Policía de Dallas y lesionar a otros siete, fue identificado como un exsoldado del Ejército de Estados Unidos que sirvió en Afganistán.

Solo 12 entidades cuentan con unidades para atender quemaduras

En México más de 35 mil niñas y niños anualmente sufren lesiones por quemaduras, en accidentes que representan 12 por ciento de fallecimientos en menores de 14 años, por lo que se requieren acciones y campañas de difusión, así como una cultura de prevención desde el hogar.

Desaparece DF:

Congreso proclama Ciudad de México

Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la comisión permanente del Congreso de la Unión, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma política de la Ciudad de México y la remitió al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.

Para saber

Noé Chapa Gutiérrez,

nuevo decano de la UAEH

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el Honorable Consejo Universitario eligió como nuevo decano universitario al médico cirujano Noé Chapa Gutiérrez.

En sesión ordinaria celebrada en días pasados, se inscribieron también los universitarios Evaristo Luvián Torres y Mario Velázquez Jaén en el término previsto.

La decisión fue unánime por parte del pleno del Consejo Universitario, el cual favoreció a Noé Chapa.

En cumplimiento a la normativa vigente, el entonces rector Humberto Veras Godoy procedió a tomar la protesta de ley para desempeñar el cargo. De inmediato y conforme al protocolo establecido, se le otorgó a Chapa Gutiérrez la beca, símbolo de los miembros

del Honorable Consejo Universitario, pues conforme a la nueva Ley Orgánica vigente el decano formará parte del máximo cuerpo colegiado de esa institución educativa.

