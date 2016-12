Inicia nuevo gobierno

28 septiembre

Arremete Waters contra Trump y dirige mensaje a Peña Nieto

El legendario músico ofreció concierto gratuito en el Zócalo

Roger Waters arremetió contra Donald Trump y su intención de construir un muro a lo largo de la frontera con México, y pidió al presidente Enrique Peña Nieto “escuchar a su pueblo” y dar respuesta sobre los miles de desaparecidos en el país desde el inicio de su mandato, en 2012.

En el primero de los tres conciertos que ofreció en la capital mexicana, el miércoles 28 por la noche, el cofundador de Pink Floyd se mofó del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos y dijo que “no queremos un muro que nos separe de nuestra hermana, de nuestra madre ni de todos nosotros”.

Diversas imágenes que ridiculizaban al político y empresario aparecieron proyectadas en la inmensa pantalla desplegada al fondo del escenario en el Foro Sol de la Ciudad de México, donde el veterano rockero reunió a unas 58 mil personas, de acuerdo con los organizadores del espectáculo.

Señor presidente,

más de 28 mil hombres, mujeres, niñas y niños han desaparecido, muchos de ellos durante su mandato desde 2012. ¿Dónde están? ¿Qué les pasó?”

5 de septiembre

Inicia mandato de Omar Fayad

El mandatario anunció cero tolerancia a la corrupción

Atención personal, transparencia, descentralización del gobierno, creación del Sistema Estatal Anticorrupción y eliminación de dependencias son algunas de las innovaciones que planteó el gobernador Omar Fayad Meneses durante su toma de protesta.

Después de asumir como gobernador de Hidalgo ante la 63 Legislatura del Congreso del estado, Fayad Meneses presentó su Plan de Gobierno 2016-2022, donde mencionó el inicio de una nueva etapa en la vida política, administrativa y social de la entidad en la que todos serían protagonistas.

“Unidos las y los hidalguenses alcanzaremos todas las metas que nos propongamos, las confrontaciones quedaron atrás, es momento de trabajar unidos. Con los poderes Legislativo y Judicial, las diferentes fuerzas y actores políticos, las dirigencias partidistas, los empresarios y con la sociedad civil organizada habrá diálogo permanente basado en la cordialidad, el respeto y tolerancia”, refirió.

24 de septiembre

Internos se amotinan en penal de Tula; acusan corrupción y malos tratos

Con saldo de una persona lesionada

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo informó que un grupo de 11 reos ubicados en un área de máxima seguridad realizaron una protesta, prendiendo fuego a colchonetas y tela.

Sin embargo, el incidente fue controlado oportunamente por fuerzas estatales sin que se registraran personas heridas.

Al lugar acudió el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo Mauricio Delmar Saavedra, quien encabezó el dispositivo al interior del penal.

27 de septiembre

Cancela gobierno etapa II de Tuzobús

Omar Fayad manifestó que tiene problemas en las alimentadoras

El mandatario estatal Omar Fayad Meneses anunció que su gobierno no destinará recursos para continuar con la construcción de la segunda troncal del Tuzobús porque no hay problema de transporte en el bulevar Colosio.

Luego de la instalación del comité de planeación para el desarrollo del estado y del consejo estatal metropolitano, el gobernador comentó que aún no decidía junto con un equipo de expertos la mejor solución sobre un transporte colectivo en bulevar Colosio, pero no sería igual al Tuzobús que existe con un carril de lado izquierdo y un carril confinado.

Así nos fue…

Marchan contra EPN, otra vez

Los primeros días del mes inició una convocatoria para marchar en contra del presidente de México Enrique Peña Nieto, el 15 de septiembre a las 17 horas.

A través de redes sociales y con el hashtag #RenunciaYa, diversas organizaciones propusieron marchar masivamente.

Toman alcaldía de Omitlán

Omitlán fue el único municipio de Hidalgo donde no hubo cambio de administración, luego que fue anulada la elección de alcalde que ganó el Verde Ecologista.

Habitantes tomaron de manera pacífica la alcaldía y desconocieron al consejo municipal nombrado por el Congreso de Hidalgo.

Anuncia Fayad cambios en dependencias

El 5 de septiembre Omar Fayad Meneses informó que desaparecería a la Secretaría de Planeación junto con las unidades regionales que dependían de esa oficina; también informó la separación de la Secretaría de Turismo y Cultura.

Decomisan más de mil litros de hidrocarburo

El 13 de septiembre, la SSPH decomisó garrafones y un tambo abandonados con poco más de mil 200 litros del energético que presuntamente fue sustraído de manera ilegal, esto en el cuarto aseguramiento con más de 14 mil litros de combustible recuperados en lo que va de septiembre.

Entrega UAEH títulos digitales

El 29 de septiembre la Autónoma de Hidalgo se convirtió en la primera institución de educación superior de México en expedir y hacer entrega de títulos digitales a egresados de licenciatura y posgrado.

Ese formato digital brinda mayor portabilidad y reduce los tiempos de entrega por parte de las instancias.

Para saber

Grito: Cambian

mariachi por reguetón

A ritmo de reguetón miles de personas, en su mayoría jóvenes, celebraron los 206 años de la Independencia de México en la plaza Juárez de Pachuca.

Después del tradicional Grito encabezado por el gobernador del estado Omar Fayad Meneses, asistentes bailaron, corearon, tomaron fotos y videograbaron al cantante J Balvin, quien entonó sus éxitos.

