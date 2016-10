Retirará Semarnat más de 3 mil toneladas de residuos tóxicos de Zimapán

Pachuca

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) retirará de Zimapán 3 mil 500 toneladas de desechos tóxicos que dejó Befesa en la planta de almacenamiento, clausurada por anteriores administraciones municipales, informó el alcalde Erick Marte Villanueva.

Durante entrevista, el edil dijo que la dependencia federal licitará para seleccionar a la empresa que se encargará de retirar en cuatro meses los desechos, los cuales serán enviados a un confinamiento ubicado en el municipio de Mina, Nuevo León.

Nos pidieron que diéramos las facilidades para que pudieran salir cada uno de los camiones que van a mover esos desechos

, expuso.

Pidió que una vez que retiren los desechos tóxicos, la estructura, que quedó en poder del gobierno mexicano, sea aprovechada por la comunidad de San Antonio en alguna actividad productiva de acuerdo con su vocación natural.

La infraestructura eléctrica y los almacenes instalados en la zona pueden producir biocombustibles.

Nos preocupaba porque había más de 3 mil 500 toneladas depositadas que no sabemos cómo las metieron, en qué momento lo hicieron, ya que el municipio estuvo vigilado y de la noche a la mañana aparecieron.

La presidencia municipal vigilará que retiren la geomembrana del confinamiento, “que por cierto ya no funciona, no sé cómo iba a operar sí apenas a unos años ya no sirve ni la carretera”.

