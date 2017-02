Pachuca

El dirigente de la sección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) indicó que el gobierno del estado le adeuda 115 millones de pesos de prestaciones laborales, que incluyen jubilaciones, bonos y otros rubros, de ahí el retraso de pago a los profesores jubilados.

En entrevista, reveló que existen retrasos para pagar varios bonos que comprometió el SNTE, incluidos los que entregaría a docentes jubilados, mil 634 trabajadores comparten esa situación. Les corresponden 100 mil pesos de gestión federal y 30 mil del gobierno estatal en su anterior administración. Ellos pidieron alcanzar los 150 mil pesos y eso está aún en mesa de negociación.

“Diciembre fue un mes difícil, el gobierno entregó una fuerte cantidad de dinero para cumplir con todos los pendientes, acordamos que en enero dejaríamos descansar porque, además, ustedes saben que no hay dinero en ningún lugar, es un mes complicado”, declaró el funcionario.

Adelantó que ya hay reunión programada con el gobierno del estado para estabilizar las finanzas del sindicato en la parte que le corresponde, por lo que probablemente para la segunda quincena de este mes ya estén regularizados los pagos que corresponden del sindicato a los agremiados.

Hace unos días, profesores jubilados detuvieron el acceso al gobierno estatal por unos minutos para exigir que éste pusiera en la balanza la parte que le toca para que reciban el pago correspondiente que va de 130 a 150 mil pesos.

En otro tema, el secretario de la sección 15 del SNTE Sinueh Ramírez Oviedo dijo “nos vemos en el Congreso”, refiriéndose a la renovación de la dirigencia, el mensaje lo envío a su oposición al interior del organismo. En 15 días podría haber fecha para la renovación sindical.En su discurso al gremio, durante la firma de convenio con el sector empresarial, explicó que la convocatoria para el nuevo comité será publicada cuando el nivel nacional lo decida, será en ese momento cuando los inconformes con la dirigencia actual del SNTE podrán conformar su planilla.

Llamó a continuar unidos para que la oposición no gane terreno y genere dudas sobre procesos de la reforma educativa y la evaluación.Desde hace más de un año, fracciones internas han manifestado su desacuerdo con Ramírez Oviedo y han exigido el cambio de mesa directiva; no obstante, aún no han emitido los lineamientos para ser parte de la dirigencia de ese sindicato.

Unidad

Llamó a continuar

unidos para que la oposición no gane terreno y genere dudas sobre procesos de la reforma educativa y la evaluación

No votes yet. Please wait...

Comentarios