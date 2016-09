Pachuca

La aprobación de las comisiones permanentes del Congreso de Hidalgo provocó la primera confrontación de la actual legislatura con la inconformidad de diputados del PRD y tres legisladores del PAN, quienes acusaron “agandalle” del PRI.

Los perredistas y panistas señalaron que los priistas acapararon las comisiones más importantes del Poder Legislativo como hacienda, gobernación y transparencia, las cuales fueron asignadas, agregaron, sin tener en cuenta el perfil de cada legislador.

Elíseo Molina Hernández, dirigente de Nueva Alianza en Hidalgo, presidirá la comisión de educación, mientras que Octavio de la Torre Sánchez, diputado del Verde Ecologista, encabeza medio ambiente.

Al final de la votación de las comisiones, la fracción parlamentaria del PRD trató de dar postura en contra pero la presidenta de la junta de gobierno Luisa Pérez Perusquía indicó que no procedía.

Cuando leyó en tribuna los asuntos generales, el diputado perredista Marco Ramos Moguel cuestionó que el PRD no fue tomado en cuenta en la integración de las comisiones por acusar la inelegibilidad del procurador General de Justicia (PGJEH) Javier Lara Salinas. También acusó cerrazón política de la presidenta de la junta de gobierno Pérez Perusquía.

Minutos después, los legisladores perredistas Margarita Ramos Villeda, Ramos Moguel y Simey Olvera Bautista, además de la diputada panista Gloria Romero, tomaron la tribuna para mostrar su inconformidad y después abandonaron el recinto.

En tanto, el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) Cipriano Charrez quedó conforme con presidir la comisión de asuntos metropolitanos, aunque la región que representa no está integrada a alguna zona.

Los panistas que votaron en contra son Gloria Romero, Miguel Ángel Uribe y Mariana Bautista, mientras los tres diputados perredistas no dieron su aval. Las comisiones fueron aprobadas con 24 votos a favor y seis en contra.

Comisiones de la discordia PRI

1.- Inspectora de la ASEH: Luisa Pérez Perusquía (PRI)

2.- Hacienda: Canek Vázquez Góngora (PRI)

3.- Gobernación: Ernesto Vázquez Baca (PRI)

4.- Derechos humanos: Ana Cuatepotzo Pérez (PRI)

5.- Seguridad: Horacio Trejo Badillo (PRI)

6.- Desarrollo agropecuario: Fermín Rivera Peralta (PRI)

7.- Desarrollo integral de pueblos indígenas: Luis Vega Cardón (PRI)

8.- Igualdad de género: Erika Saab Lara (PRI)

9.- Transparencia: Marcela Viera Alamilla (PRI)

10.- Desarrollo social: Mayka Ortega Eguiluz (PRI)

PAN

1.- Legislación: Luis Baños Gómez (PAN)

2.- Niñez: Mariana Bautista de Jesús (PAN)

3.- Desarrollo económico: Gloria Romero León (PAN)

4.- Comunicaciones y transportes: Santiago Hernández Cerón (PAN)

5.- Trabajo: Miguel Uribe Vázquez (PAN)

6.- Asuntos metropolitanos: Cipriano Charrez Pedraza (PAN)

7.- Fortalecimiento desarrollo municipal: Jorge García Vázquez (PAN)

PRD

1.- Población y migración: Marco Ramos Moguel (PRD)

2.- Planeación: Margarita Ramos Villeda (PRD)

3.- Cultura: Simey Olvera Bautista (PRD)

Panal

1.- Educación: Eliseo Molina Hernández (Nueva Alianza)

2.- Instructora: Marcelino Carbajal Oliver (Nueva Alianza)

3.- Protección civil: Ana Díaz Gutiérrez (Nueva Alianza)

4.- Turismo: Araceli Velázquez Ramírez (Nueva Alianza)

Verde Ecologista

1.- Salud: Luis Marroquín Morato (Verde Ecologista)

2.- Medio ambiente: Octavio de la Torre Sánchez (Verde Ecologista)

3.- Corrección y estilo: Norma Andrade Fayad (Verde Ecologista)

PES

Obras públicas: Daniel Andrade Zurutuza (PES)

Movimiento Ciudadano

Ciencia y tecnología: Miguel Ángel de la Fuente (Movimiento Ciudadano)

Morena

Adultos mayores: Efrén Salazar Pérez (Morena)

Especial

Medallas Miguel Hidalgo y Pedro María Anaya: Norma Andrade Fayad (Verde Ecologista)

